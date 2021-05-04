Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem LGS Mayıs ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı
EĞİTİM

LGS Mayıs ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav’a yönelik sunulan altıncı soru paketi öğrencilerin erişimine açıldı. Mayıs ayı örnek soruları ile beraber 2018 Ekim ayından itibaren 8. sınıf öğrencileri ile paylaşılan örnek soru sayısı bin 105’e ulaştı.

Haber Merkezi İHA
LGS Mayıs ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı
Arşiv

Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav’a yönelik olarak 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından beri her ay örnek sorular yayımlanmaya devam ediyor.

Bu yılki ilk örnek soru paketi 2 Aralık 2020, ikinci örnek soru paketi ise 6 Ocak, üçüncü soru paketi 4 Şubat 2021, dördüncü soru paketi 8 Mart 2021, 5. soru paketi ise 9 Nisan 2021 itibarıyla 8. sınıf öğrencilerinin istifadesine sunulmuştu.


Mayıs ayı örnek sorularında, daha önceki yayınlarda olduğu gibi Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri alanlarından onar; T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İngilizce alanlarından beşer soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.

  • Mayıs ayı örnek soruları ile beraber 2018 Ekim ayından itibaren 8. sınıf öğrencilerine sunulan örnek soru sayısı bin 105’e ulaştı.

SINAV 6 HAZİRAN'DA

Örnek sorular, 6 Haziran 2021’de gerçekleştirilecek Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav’a yönelik olarak öğrencilere destek sağlamak amacıyla her ay yayımlanıyor.


Ünitelerin işleniş zamanına göre yıl boyunca yayımlanan örnek sorulara meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden erişilebiliyor.

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri açıklandı
GÜNDEM
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri açıklandı

Sınavlar 17 Mayıs sonrasında
GÜNDEM
Sınavlar 17 Mayıs sonrasında

Tam kapanmayı fırsata çevirin
GÜNDEM
Tam kapanmayı fırsata çevirin

Abone Ol Google News
Dünya bayılan horozu istiyor

Dünya bayılan horozu istiyor

​'Denizli hariç her yerden ilgi gördük'
Yürekleri dağlayan kare

Yürekleri dağlayan kare

​11'inci kattan düşen dört yaşındaki Yusuf Eymen toprağa verildi.
Bakan Muştan Sözcü gazetesine tepki: Dün yalanladık bugün manşet yapmışlar

Burdur'da kaybolan otizmli Kerim Can sağ olarak bulundu.
Kazayla 4 çocuğunu da vurdu

Kazayla 4 çocuğunu da vurdu

​Evinin çatısındaki yılanı öldürmek istemişti.

​Market genelgesi esnafı sevindirdi

Yarın hesaplara yatırılacak

Yarın hesaplara yatırılacak

Kısa çalışma ve işsizlik ödeneğinde tarih belli oldu.

Bahçeli, MHP'nin yeni anayasa önerisini açıkladı.
AK Parti'den Bahçeli’nin yeni anayasa çağrısıyla ilgili ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz
Gündem

AK Parti'den Bahçeli’nin yeni anayasa çağrısıyla ilgili ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin yeni anayasa çalışmalarını tamamladığını ve 100 maddelik bir öneri hazırladıklarını duyurmuştu. Bahçeli'nin önerisiyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Sayın Bahçeli’nin Cumhuriyetin 100. Yılında 100 maddelik yeni anayasa teklifini memnuniyetle karşılıyoruz. Bizim de anayasa yazım sürecimiz bitmek üzere. Detaylarıyla birlikte inşallah bayramdan sonra uygun bir vakitte kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu: AB ile ilişkilerimizde iyi bir atmosfer söz konusu
Gündem

Bakan Çavuşoğlu: AB ile ilişkilerimizde iyi bir atmosfer söz konusu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da Slovenyalı mevkidaşı Dr. Anze Logar ile görüşme gerçekleştirdi. Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, "AB ile ilişkilerimizde şu anda iyi bir atmosfer söz konusu. Gümrük birliği gibi önemli konularda işbirliği adımlarının önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Demba Ba ayrılığın perde arakasını anlattı:
Spor

Demba Ba ayrılığın perde arakasını anlattı: "Oruç tutarsam oynamayacağımı söylemişlerdi"

Geçtiğimiz günlerde Medipol Başkaşehir ile olan sözleşmesi karşılıklı feshedilen Demba Ba, ayrılık sürecine ilişkin konuştu. Ba, "Aykut Kocaman ile ofisinde görüşmüştük ve ona o zaman vücut dilini beğenmediğimi söylemiştim. O da benimkini beğenmediğini söyledi. Ramazan gelmeden önce bazı arkadaşlarım oruç tutarsam oynamayacağımı söylemişlerdi. Ardından kontratım feshedildi" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.