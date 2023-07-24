LGS nakil işlemleri ne zaman başlıyor? İşte tarihler

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını, http://www.meb.gov.tr internet adresinden açıkladı. Sınavla öğrenci alan okullar ve yerel yerleştirme için tercih yapan 1 milyon 14 bin 675 öğrencinin yüzde 95’i tercihlerine yerleşti.