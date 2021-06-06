Gündem LGS sınavına girecek öğrenci kimliğini unuttu Personel ve veliler onun için seferber oldu
İSTANBUL

LGS sınavına girecek öğrenci kimliğini unuttu: Personel ve veliler onun için seferber oldu

Bahçelievler Kuleli Ortaokulu’nda kimliğini annesinin çantasında unutan öğrenci için okul personelleri ve veliler seferber oldu. Annesine ulaşılmasıyla kimliğine kavuşan öğrenci sınava son anda girebildi.

Haber Merkezi İHA
LGS sınavına girecek öğrenci kimliğini unuttu: Personel ve veliler onun için seferber oldu
Annesinden kimliğini alan öğrenci sınava son anda yetişebildi.

Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrencinin heyecanla beklediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı.

Öğrencilerin sıralarda velilerin ise okul bahçesinde ter döktüğü sınavda, kimi öğrenciler geç kalırken, İstanbul Bahçelievler Kuleli Ortaokulu’nda bir kız öğrenci nüfus cüzdanını annesinin çantasında unuttu.

Veliler devreye girdi

Bu durumu gören okul görevlileri ve veliler, heyecanını bir kenara bırakıp, kız öğrenci için seferber oldu. Etrafta bulunan veliler, kız öğrencinin annesini aramaya çalışırken, bazı veliler ise araçla evine götürmeyi teklif etti. Evinin uzakta olduğunu belirten öğrenci panik içerisinde annesine ulaşmaya çalıştı.

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Okul kayıtlardan annesinin telefon numarası bulundu

Velilerin bütün uğraşlarına rağmen annesinin telefon numarasını bir türlü hatırlayamayan öğrenciye okul idaresi yardımcı oldu. Kuleli Ortaokulu’nun öğrencisi olan kızın annesinin numarasına öğrenci kayıtlarından ulaşıldı.

Sınavın başlamasına ramak kala okula gelen annesinden kimliğini alan öğrenci sınava son anda yetişebildi.

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