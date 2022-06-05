LGS heyecanı sona erdi: Bir milyondan fazla 8. sınıf öğrencisi ter döktü

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 milyon 236 bin 313 öğrencinin başvurduğu sınav, iki oturum halinde 973 yurt içi ve 7 yurt dışı sınav merkezinde 17 bin 899 okul ve 82 bin 551 salonda yapıldı.
Her bir oturumda yaklaşık 350 bin olmak üzere 700 bin sınav görevlisi hazır bulundu.
Sınavdan çıkan öğrenciler heyecanla ailelerine koştu. Kimisi için kolay geçen sınav bazı öğrenciler için kolay geçerken bazı öğrenciler ise sınavda oldukça zorlandıklarını belirtti.
'Başarılı bir şekilde tamamlandı'
Açıklamada LGS sürecine ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, şunları kaydetti:
"LGS kapsamındaki merkezi sınav, yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerimizde sorunsuz şekilde tamamlandı.
öğrencilerimize bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum. Merkezi sınavlar oldukça büyük organizasyonu gerektirdiği için sürece Bakanlığımızın ilgili tüm birimleri destek verdi. Sınav hazırlık ve uygulamasında emek veren tüm çalışma arkadaşlarımızı, 81 ilde süreci başarılı bir şekilde yürüten ve sınavın sorunsuz bir şekilde tamamlanmasında büyük emeği olan tüm il milli eğitim müdürlerimizi ve illerde görevli personelimizi kutluyorum. Sınavda görev alan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."
Öğrenciler toplamda 90 soruya cevap verdi
Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 sorularak 75 dakika yanıtlama süresi verildi. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru soruldu ve öğrencilere bu soruları yanıtlaması için 80 dakika süre tanındı.
Sonuçlar 30 Haziran'da açıklanacak
Sınav sonuçları, 30 Haziran’da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.
Hangi lise kaç puan?
Okul puanları LGS sonuçları açıklandıktan sonra belli olacak.