LGS heyecanı sona erdi: Bir milyondan fazla 8. sınıf öğrencisi ter döktü

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 milyon 236 bin 313 öğrencinin başvurduğu sınav, iki oturum halinde 973 yurt içi ve 7 yurt dışı sınav merkezinde 17 bin 899 okul ve 82 bin 551 salonda yapıldı.

Her bir oturumda yaklaşık 350 bin olmak üzere 700 bin sınav görevlisi hazır bulundu.

Sınavdan çıkan öğrenciler heyecanla ailelerine koştu. Kimisi için kolay geçen sınav bazı öğrenciler için kolay geçerken bazı öğrenciler ise sınavda oldukça zorlandıklarını belirtti.





'Başarılı bir şekilde tamamlandı'

Açıklamada LGS sürecine ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, şunları kaydetti:

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"LGS kapsamındaki merkezi sınav, yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerimizde sorunsuz şekilde tamamlandı.

öğrencilerimize bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum. Merkezi sınavlar oldukça büyük organizasyonu gerektirdiği için sürece Bakanlığımızın ilgili tüm birimleri destek verdi. Sınav hazırlık ve uygulamasında emek veren tüm çalışma arkadaşlarımızı, 81 ilde süreci başarılı bir şekilde yürüten ve sınavın sorunsuz bir şekilde tamamlanmasında büyük emeği olan tüm il milli eğitim müdürlerimizi ve illerde görevli personelimizi kutluyorum. Sınavda görev alan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."

FOTOĞRAF 12 Öğrenciler aileleriyle birlikte sınava girecekleri okullara erken saatlerde geldi. Bakırköy Atatürk Ortaokulu ve Maltepe Adnan Kahveci Ortaokuluna gelen adaylar kimlik kontrolü yapılarak, içeri alındı. Engelli bir öğrencinin babasının sırtında sınav salonuna kadar götürüldüğü dikkat çekti. Çocuklarının heyecanını, en az onlar kadar yaşadıkları gözlenen veliler, sınavın tamamlanmasını beklemeye başladı. Öğrenci Arzuhan Taşar, çok heyecanlı olduğunu belirterek \"Umarım sınav esnasında bu heyecanımı yenebilirim. Yenemezsem de canım sağ olsun\" dedi. Arzuhan'ın annesi Neşe Taşar, \"Heyecanlıyız, hepsine başarılar diliyoruz. Bu sene çok çalıştılar, biz de destek olmaya çalıştık. İnşallah hepsi istediği sonucu alır\" dedi. Baba Bora Taşar ise, \"Umarım emeğinin karşılığını alır. Ona inanıyoruz, sonuç ne olursa olsun, onun mutlu olması bizim için her şeyden önemli\" diye konuştu. \"SINAVDAN SONRA 'BİTTİ' DİYE BAĞIRMAK İSTİYORUM\"<br><br>Bir diğer öğrenci Öykü Temiz ise \"Heyecanlıyım, stres var. Sınavdan sonra, 'Bitti' diye bağırmak istiyorum\" diye konuştu. Öykü'nün annesi Selma Temiz ise, çocuğuna güvendiğini ifade ederek, \"Önemli olan onun sağlığı ve huzurlu hissetmesi. Elimizden geleni yaptık. O da çabasını gösterdi\" dedi. LGS'de ilk oturum: Öğrenciler sınavda aileler dışarda ter döktü Türkiye genelinde 1 milyon 236 bin öğrencinin katıldığı Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) ilk oturumu saat 09.30'da başladı. İstanbul'da 1656 okulda, 211 bin 495 öğrencinin katıldığı sınavın ilk oturumu 10.45'te sona erecek. İkinci oturum ise 11.30'da başlayıp, 12.50'de tamamlanacak. BiP'te paylaş

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Öğrenciler toplamda 90 soruya cevap verdi

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 sorularak 75 dakika yanıtlama süresi verildi. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru soruldu ve öğrencilere bu soruları yanıtlaması için 80 dakika süre tanındı.

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Sonuçlar 30 Haziran'da açıklanacak

Sınav sonuçları, 30 Haziran’da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

Hangi lise kaç puan?

Okul puanları LGS sonuçları açıklandıktan sonra belli olacak.

GÜNDEM LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı



