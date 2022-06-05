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EĞİTİM

LGS'ye girenler dikkat: Merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Liseye Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınav, 5 Haziran 2022 Pazar günü uygulandı. Yurt genelinde gerçekleştirilen sınavda, bir milyon 236 bin 313 öğrenci ter döktü. LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları "meb.gov.tr" adresinden yayımlandı.

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Haber Merkezi AA
LGSye girenler dikkat: Merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
Bu gün bir milyonun üzerinde öğrenci LGS'ye girdi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıfta eğitim gören bir 1 milyon 236 bin 313 öğrenciye yönelik hazırlık yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da tamamlandı.

LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

Sınava giren 8. sınıf öğrencileri, sorulara ve cevap anahtarlarına "meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

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