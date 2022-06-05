LGS'ye girenler dikkat: Merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıfta eğitim gören bir 1 milyon 236 bin 313 öğrenciye yönelik hazırlık yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da tamamlandı.
LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.
Sınava giren 8. sınıf öğrencileri, sorulara ve cevap anahtarlarına "meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.