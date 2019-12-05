Libya ile Türkiye arasındaki tarihi mutabakat Meclis'ten geçti Libya ile Doğu Akdeniz Mutabakat Muhtırası Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. Muhtıraya AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti destek verdi. Altı maddelik muhtıra, kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge sınırlarını çiziyor.



Haber Merkezi 05 Aralık 2019, 19:23 Son Güncelleme: 05 Aralık 2019, 20:21 Yeni Şafak