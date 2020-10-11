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İSTANBUL

Libya'da alıkonulan iki Türk Türkiye'ye döndü: Sevinçten yeri öptü

Libya'nın Sirte şehrinde Hafter güçleri tarafından alıkonulan iki Türk vatandaşı Misrata Başkonsolosluğu, İHH İnsani Yardım Vakfı ve Misrata Kızılay Şubesi koordinasyonu ile kurtarılarak gece saatlerinde Türkiye'ye geldi. İstanbul Yeni Havalimanına Trablus-İstanbul seferini yapan uçakla 02.30 sıralarında inen Yusuf Gürün ve Vahit Kiraz'ı İHH İnsani Yardım Vakfı yetkilileri karşıladı. Yaklaşık 8 aydır Libya'da alıkonulan iki Türk, havalimanında duygusal anlar yaşarken dua edip yeri öptüler.

Haber Merkezi DHA
Türkiye ayak basar basmaz yeri öptü.
Türkiye ayak basar basmaz yeri öptü.

Türkiye'ye ayak basar basmaz kendisini görüntüleyen gazetecilerin "En çok neyi özlediniz?" sorusu üzerine, yeri öpen iki Yusuf Gürün, "Bir girdaptan çıktık, bir cehennemden çıktı. Çok şükür devletimizden Allah yokluklarını vermesin. Libya Konsolosluğumuz olmak üzere, Libya Kızılay'ı olmak üzere, İHH İnsani Yardım Vakfından Taner Ağabeyim olmak üzere bize emeği geçen tüm arkadaşların hepsinden Allah razı olsun. Artık bu saatten sonra evimize kavuşacağız. Daha ne anlatılabilir ki yeri öpeceğim. Yoksa mümkün değil biz çıkamazdık.

DHA
Libya'da alıkonulan iki Türk Türkiye'ye döndü.

"ORADA ARKADAŞLARIMIZ VAR"

Halen orada arkadaşlarımız da var. Şu anda oradaki arkadaşlarımız çok zor durumda. Onların bir an önce devletimiz tarafından kurtarılacağından eminiz. O anlardan da güzel haberler bekliyoruz. Allah nasip ederse memleketimiz Adana'ya gideceğiz" dedi.

DHA
2 Türk vatandaşı Misrata Başkonsolosluğu, İHH İnsani Yardım Vakfı ve Misrata Kızılay Şubesi koordinasyonu ile kurtarılarak gece saatlerinde Türkiye'ye geldi.

"ALLAH BİR DAHA YAŞATMASIN"

İHH İnsani Diplomasi Koordinatörü Taner Altun da, "Hamdolsun sağ salim geldiler, Allah bir daha yaşatmasın. Uzun ve zorlu bir süreçti. Çok sıkıntı ile karşılaştık. Sirte'den de çıktıkları zaman da bir hafta bir sıkıntı yaşadılar. Oradan da çıkmaları için bayağı çalışmamız oldu. Özellikle, Misrata Başkonsolosumuz Gürkan Beye, Libya Misrata Kızılay Şubesi çalışanları ve Şube Başkanı Necip Beye ve ismini sayamayacağım diğer Libya'lı arkadaşlarımıza ve bu konuda ki çalışmamızda insan diplomasi birimi olarak çalışma arkadaşlarımızın verdiği destekten dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah bir daha bu durumu kimseye yaşatmasın" dedi.

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