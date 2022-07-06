Bu liseler sağlıkçı yetiştiriyor

Lise tercih süreci başladı, öğrenciler iyi bir gelecek için araştırmaya koyuldu. Uzmanlar hem meslek edinme hem de iyi iş fırsatları sunması açısından sağlık eğitimi veren liseleri öneriyor. Sağlık hizmetleri öğrencileri staj programları sayesinde hem sektörde deneyim kazanarak mezun oluyor hem de iş yeri açma belgesi almaya hak kazanıyor. Lisede tercih ettiği bölümle ilgili üniversite eğitimi almak isteyenlere ek puan da veriliyor.

SAĞLIK ALANINDA 3 ÖRNEK OKUL

Prof. Dr. Ragıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sağlık hizmetleri alanında ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı, sağlık bakım teknisyenliği dallarında eğitim alıyor. Nefise Andiçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de hastanın beslenmesini sağlama, bilgisayar ofis programlarını kullanma, sağlık hizmetlerinde etkili iletişim kurma, insan vücudunun anatomi ve fizyolojisini tanıma, asta/yaralıya ilk yardım uygulama ile ilgili beceri kazandırılmasını hedefleniyor. Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de bu alanda eğitim veren okullardan.

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Mezun olan öğrenciler aldıkları eğitim ile kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının yanı sıra çocuklara hizmet veren kamu kurumlarında istihdam edilebiliyor.