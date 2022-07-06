Gündem Bu liseler sağlıkçı yetiştiriyor
EĞİTİM ANKARA

Bu liseler sağlıkçı yetiştiriyor

Lise tercih süreci başladı, öğrenciler iyi bir gelecek için araştırmaya koyuldu. Uzmanlar hem meslek edinme hem de iyi iş fırsatları sunması açısından sağlık eğitimi veren liseleri öneriyor.

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Merve Safa Akıntürk Yeni Şafak
Lise tercih süreci başladı: Uzmanlar sağlık liselerini öneriyor
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Lise tercih süreci başladı, öğrenciler iyi bir gelecek için araştırmaya koyuldu. Uzmanlar hem meslek edinme hem de iyi iş fırsatları sunması açısından sağlık eğitimi veren liseleri öneriyor. Sağlık hizmetleri öğrencileri staj programları sayesinde hem sektörde deneyim kazanarak mezun oluyor hem de iş yeri açma belgesi almaya hak kazanıyor. Lisede tercih ettiği bölümle ilgili üniversite eğitimi almak isteyenlere ek puan da veriliyor.

SAĞLIK ALANINDA 3 ÖRNEK OKUL

Prof. Dr. Ragıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sağlık hizmetleri alanında ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı, sağlık bakım teknisyenliği dallarında eğitim alıyor. Nefise Andiçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de hastanın beslenmesini sağlama, bilgisayar ofis programlarını kullanma, sağlık hizmetlerinde etkili iletişim kurma, insan vücudunun anatomi ve fizyolojisini tanıma, asta/yaralıya ilk yardım uygulama ile ilgili beceri kazandırılmasını hedefleniyor. Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de bu alanda eğitim veren okullardan.

Mezun olan öğrenciler aldıkları eğitim ile kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının yanı sıra çocuklara hizmet veren kamu kurumlarında istihdam edilebiliyor.

Meslek liselerinde ekmek üretimi için çalışmalar başladı: Okulların ihtiyaçları karşılanacak
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Sığınmacı provokasyonunu sürdüren Ümit Özdağ'ın algı oyununu Esenler Kaymakamlığı bozdu
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Sığınmacı provokasyonunu sürdüren Ümit Özdağ'ın algı oyununu Esenler Kaymakamlığı bozdu

Sığınmacılar üzerinden yaptığı provokasyonlarla adından söz ettiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın İstanbul'un Esenler ilçesinde Afgan uyruklu 4 kişinin 12 yaşındaki bir çocuğa tecavüz ettiği iddiası üzerine Esenler Kaymakamlığı'ndan açıklama geldi. Esenler Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, iddiaların gerçek dışı olduğu belirtilerek ilçede böyle bir olayın yaşanmadığı vurgulandı. Özdağ ise resmi makamlardan gelen açıklamaya rağmen söz konusu paylaşımını sosyal medya hesabından kaldırmadı.
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Fuat Oktay: Son FETÖ'cüye kadar bu hain teröristlerin kökünü kazıyacağız

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Konya Şehir Hastanesi'nde dehşet: Doktor ve saldırgan hayatını kaybetti
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Konya Şehir Hastanesi'nde dehşet: Doktor ve saldırgan hayatını kaybetti

Konya Şehir Hastanesi’nde Kardiyoloji uzman doktor Ekrem Karakaya’yı bir şahıs silahla vurarak ağır yaraladı. Şahıs aynı silahla kendini vurarak intihar etti. Gelen son dakika bilgisine göre; doktor ve saldırgan hayatını kaybetti. Katil zanlısı bir ay önce anjiyo olan annesini kaybettiği, annesinin ölümünden de doktor Ekrem Karakaya'yı sorumlu tuttuğu bu nedenle de olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

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