Meslek liselerinde ekmek üretimi için çalışmalar başladı: Okulların ihtiyaçları karşılanacak

Yiyecek içecek hizmetleri alanında eğitim veren meslek liselerinde ekmek üretimi başlıyor. Uygulamada öğrencilerin yaparak tecrübe kazanması ve döner sermaye gelirlerinden pay alması amaçlanıyor.

AR-GE ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Meslek liselerinin yiyecek ve içecek bölümlerinde ekmek üretimi için çalışmalar başladı. Ekmek üretimi için kullanılan donanımın belirlenmesi için Konya, Gaziantep ve Bursa’daki mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Ar-Ge merkezleri çalışmaları tamamlandı. 5 Ar-Ge merkezi olan okulda, 12 okul için imalat ve teslim işi bitti.

GÜNLÜK KAPASİTE 1 MİLYON

11 ildeki mesleki ve teknik Anadolu liselerinde bulunan 16 fırında 250 bin ekmek üretim kapasitesi bulunuyor. MEB, 81 ilde yiyecek ve içecek hizmetleri alanı bulunan 607 okuldan alt yapısı uygun olanlara 100 üretim merkezi kurarak günlük ekmek üretimini 1 milyonun üzerine çıkarmayı hedefliyor.

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ÖĞRENCİLER DENEYİM KAZANACAK

Yürütülecek proje ile yiyecek ve içecek alanlarında okuyan öğrencilerin, iş piyasasının istediği nitelikte mesleki gelişimleri sağlanırken aynı zamanda meslek liselerinin döner sermaye gelirleri artırılarak öğrencilerin kazanç elde etmesi sağlanacak.

Böylece öğrenciler mezuniyet öncesi iş gücü piyasasının aradığı nitelik ve deneyime sahip olmuş olacak. Bakanlık kaynakları üretimin öğrenmenin temel koşulu olduğu meslek liselerinde ekmek yapımı amacının dış piyasayla rekabet olmadığını belirtiyor.

OKULLARIN İHTİYACI KARŞILANACAK

İlgili alanlardaki öğrenciler tarafından üretilen ekmekler ile pandemi döneminde olduğu gibi MEB’e bağlı okullar, öğretmenevleri, okul pansiyonlarının ihtiyaçları karşılanacak.

YENİ PROJELER YOLDA

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında döner sermaye gelirlerinin artırılmasına önem veren bakanlık, bu hedefi gerçekleştirmek için yiyecek içecek hizmetleri ve gıda teknolojileri alanında olduğu gibi mesleki ve teknik liselerde eğitimi verilen diğer alanlarda da üretimi desteklemek için çalışıyor.

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