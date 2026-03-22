Lisede sır ölüm: Kazan dairesinde cansız bedeni bulundu

Nevşehir’in Avanos ilçesinde bir okulda görev yapan temizlik görevlisi Erkan C, çalıştığı lisenin kazan dairesinde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesinde yaşayan 35 yaşındaki temizlik görevlisi Erkan C’den haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, talihsiz adamı görev yaptığı okulun kazan dairesinde hareketsiz halde buldu.
Alınan bilgiye göre, Özkonak beldesinde yaşayan 35 yaşındaki Erkan C, evden ayrılarak beldede çalıştığı Özkonak Hacı Halil Türkkan Anadolu Lisesi'ne gitti.
Akşam saatlerinde eve dönmemesi ve telefon aramalarına cevap vermemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Ekiplerce yapılan aramada, Erkan C, görev yaptığı okulun kazan dairesinde yerde hareketsiz yatarken bulundu.
Haber verilmesinin ardından okula gelen sağlık ekipleri Erkan C'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Erkan C'nin cenazesi, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.