Liselerde devamsızlık ve sınıf tekrarına sıkı takip

MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu, lise kademesinde devam devamsızlık ve sınıf geçme koşullarının düzenlendiği yönetmelik değişikliklerine ilişkin soruları yanıtladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla eğitimin niteliğini artırmaya yönelik politikalar geliştirdiklerini ve buna bağlı olarak mevzuat düzenlemeleri yaptıklarını anlatan Topçu, özellikle yeni yayımlanan Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde bu minvalde değişikliklere gidildiğini ifade etti. Bu kapsamda, öğrencilerin eğitim süreçlerinin istenen hedeflere ulaşabilmesi için sınıf geçme düzenlemesini yeniden ele aldıklarını dile getiren Topçu, şu bilgileri verdi:

Yıl sonu ortalaması yine 50 olacak

"Mevcut sistemdeki uygulamada, ortalamasını 50 tutturan öğrencilerimiz, birden çok dersten ortalamayla sınıf geçiyorlardı. Bu durum, birçok ana dersin özellikle temel derslerden bazılarının temel yeterliliklerini kazanmadan öğrencimizin bir üst sınıfa geçişine yol açıyordu. Yeni düzenlemeyle artık öğrencilerimizin yine sene sonu ortalamaları 50 olacak ama en fazla bir zayıf dersle beraber doğrudan sınıf geçebilecek. Önceki uygulamada yıl sonu ortalamasına bakmadan 3 derse kadar da sorumlu sınıf geçebiliyordu. Şimdi sorumlu olarak sınıf geçmeye yönelik de değişiklik yaptık. Yıl sonu ortalaması yine 50 olacak, en fazla 3 dersten sorumlu olarak sınıf geçebilecek. Öğrenci 4 dersten zayıfı olduğunda ise sınıf tekrarı yapacak. Bu düzenleme kademeli uygulanacak. Dolayısıyla sadece bu yıl 9'uncu sınıflarda uygulanacak. Bu yıl 10, 11 ve 12. sınıflar mezun olana kadar bir önceki yönetmenliğin hükümlerine göre mezun olacaklar." Eğitimin niteliğini artırmak, öğrencilerin güvenli, kontrollü bir ortamda devamlarını sağlama adına yönetmenliğin devam devamsızlıkla ilgili kısımlarında da bazı düzenlemeler yaptıklarını hatırlatan Topçu, "Mevcut mevzuatta 10 gün özürsüz, 20 gün özürlü olarak toplamda 30 gün devamsızlık hakkı vardı, bu yine devam ediyor. Fakat özürsüz devamsızlığa yönelik tedbir olarak özürsüz devamsızlık yapan öğrencilerin her devamsızlık ettiği güne karşılık bir saat ek sosyal sorumluluk görevi yapma şartı getirdik." dedi.

"Amaç anında müdahale edebilmek"

Topçu, yönetmelikte liselerde "önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonu" kurma zorunluluğu getirdiklerini belirterek bu komisyonların çalışmalarına ilişkin şunları kaydetti: "Komisyonlar, bu eğitim öğretim yılı ile beraber okullarda ilk defa zorunlu olarak kurulacak. Komisyonları kurmadaki amacımız, sınıf geçmenin biraz daha zorlaştırılmasına bağlı olarak öğrencilere doğru rehberlik yapabilmek ve zamanında müdahale edebilmek. Komisyonlar, bu yıldan itibaren öğrencilerin her bir yazılı sonrası öğrenme kayıplarıyla ilgili durumlarını analiz edecek, raporlar hazırlayıp idareyi bilgilendirecek. Gerekli durumlarda müdahaleler yapacak. Veli bilgilendirilecek ve öğrencinin sınıf tekrarına düşmesini önlemek için gerekli önlemleri almak için çalışmalar yürütecek. Bu komisyonlar, devamsızlık ve sınıf tekrarına düşme riski taşıyan öğrencilerimize yönelik de tedbir alacak ve veli-öğrenci-yönetim üçlemesi içerisinde hareket edecek."

Durumun gerektirdiği biçimde idare tedbirini alacak