Liseli Pınar Ezgi'den haber alınamıyor

İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan lise öğrencisi 15 yaşındaki Pınar Ezgi'den dün sabahtan beri haber alınamıyor. Güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulunan baba Selim Ezgi (48), görenlerin ya da yerini bilenlerin yardımcı olmasını istedi.

Lisesi öğrencisi Pınar Ezgi, geçen pazartesi günü, Bahçekahve Mahallesi'nde yaşayan dedesi Kadir Ezgi'nin evinde kaldı. Salı sabahı dedesinin yanından okula gitmek üzere saat 08.00'de ayrıldı. Ancak okuluna gitmediği anlaşılan Pınar Ezgi'den bir daha haber alınamadı. Kayıplara karışan ve cep telefonuyla da kendisine ulaşılamayan Pınar Ezgi'nin başına bir şey gelmesinden korkan babası güvenlik güçlerine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Evli ve 2 babası olan çiftçi Selim Ezgi, Pınar Ezgi'nin küçük çocuğu olduğunu belirterek, "Biz Tire merkezde değil ovada oturuyoruz. Pınar pazartesi günü dedesinin evinde kaldı. Sabah okula gideceğini söyleyerek evden çıkmış. Ben dün saat 15.00'te okuldan almak için okuduğu okula gittim. Kızımın okula hiç gelmediğini öğrendim. Hemen Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdik. Daha sonra jandarmaya ifade verdik" dedi.

Selim Ezgi, kızını görenlerin ya da yerini bilenlerin ya güvenlik güçlerine ya da 0536 971 50 03 numaralı telefondan kendisine ulaşabileceğini söyledi.

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