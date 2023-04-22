CHP’de yaşanan kontenjan sıkıntısı nedeniyle Romanlar gibi liste dışı kalan kesimler sesini yükseltirken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’ndan “listelerde sıkıntı var” itirafı geldi. 9 Roman aday adayı olmasına karşın CHP’nin hiçbirini aday yapmamasına tepki olarak partisinden istifa eden İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Yeni Şafak’a konuştu. İstifasında tepkisini “Bahar gelecek derken Romanlar kışı yaşadı” sözleriyle dile getiren Purçu, şunları söyledi:

ROMANLAR CHP’YE OY VERMEYECEK

“Genel Başkanımıza da söyledim. Romanların çoğu ‘CHP’ye oy vermeyeceğim’ diyor. Ben ne yapayım şimdi? Genel Başkanım bir açıklama yapın, dedim. Romanlar oy vermeyecek bize. Sen kendi yakınını ya da belli bir kimliği görmediğinde oy atar mısın mesela? AK Parti’den dört tane milletvekili adayı var. Dolayısıyla diyor ki hani CHP’den de yok, AK Parti’ye yüklenecek millet.

Bunu aslında partime söyledim. Bakın efendim tepki var. Bize vermeyecekler oyu, dedim. Kemal Bey de bana listelerde bir eksiklik olduğunu söyledi. Listelerde sıkıntı olduğunu söyledi. ‘Listelerde sıkıntı var Özcan Bey’ dedi. Yani ‘Birçok kesim yok, listelere koyamadık’ dedi. ‘Bunlardan birisi de Romanlar’ dedi.’’

PAZARLIK LİSTE DIŞI BIRAKTI

Listelere çok yoğun bir talep olduğuyla alakalı bilgim var. İttifakta ciddi pazarlıklar olduğunu biliyorum. Bu yüzden de işte Romanları, Balkan göçmenlerini bazı bölgelerde Kürt vatandaşlarımızı temsil eden isimlerin listelerinde olmadığıyla ilgili bilgiler aldık. Yani sebebi de işte bu yoğun talep ve ittifak partilerinin kendi aralarındaki pazarlık süreci. Yüzde 1 bile oy almayan partilere ciddi oranda milletvekilleri verildi. Yani en büyük sebebi de bu. Şimdi İzmir’de Balkan göçmenleri tepkili, İzmir’deki Kürtler tepkili. Kazanacak yerden milletvekilleri yok onların da. Yani diğer illerde de aynı şekilde, ciddi bir tepki var. İzmir’de seçilecek yerde benim gördüğüm aday yok. Onların da tepkilerini alıyorum. Mardinliler çok kızgın mesela.

Roman Eylem Planı yok oldu

Cumhuriyet Halk Partisi de ilk defa Roman Eylem Planı yaptı. Ne oldu şimdi? Bu eylem planı da yok oldu. Yani eylem planını bitirmiş olduk. CHP olarak. Çünkü bir tane adayımız yok. Bütün partilerin, Roman konusuna daha hassas, daha içtenlikle, daha hassasiyetle yaklaşılması gerektiğine inanıyorum. Türkiye’de ilk defa yani bu hükümet Roman açılımı ve Roman Eylem Planları hazırladı. Bu tarihi bir belgedir. Teşekkür ediyoruz dedim.







