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Gündem Listeye bir çizik daha PKKnın sözde Sincar gümrük sorumlusu öldürüldü
POLİTİKA

Listeye bir çizik daha: PKK'nın sözde Sincar gümrük sorumlusu öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonda, gri kategoride aranan PKK'nın sözde Sincar gümrük sorumlusu İrfan Akcan etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

MİT'in Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonda, gri kategoride aranan PKK'nın sözde Sincar gümrük sorumlusu İrfan Akcan etkisiz hale getirildi.

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