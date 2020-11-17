Listeye bir çizik daha: PKK'nın sözde Sincar gümrük sorumlusu öldürüldü

MİT'in Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonda, gri kategoride aranan PKK'nın sözde Sincar gümrük sorumlusu İrfan Akcan etkisiz hale getirildi.
Ayrıntılar geliyor...
MİT'in Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonda, gri kategoride aranan PKK'nın sözde Sincar gümrük sorumlusu İrfan Akcan etkisiz hale getirildi.
Ayrıntılar geliyor...
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