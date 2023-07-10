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Litvanya'da NATO zirvesi öncesi İsveç toplantısı: Erdoğan Stoltenberg ve Kristersson'la bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile üçlü görüşmede bir araya geldi.

17:55 . 10/07/2023 Pazartesi
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan (solda) NATO Genel Sekreteri Stoltenberg (ortada) İsveç Başbakanı Ulf Kristersson (sağda)

Cumhurbaşkanı Erdoğan (solda) NATO Genel Sekreteri Stoltenberg (ortada) İsveç Başbakanı Ulf Kristersson (sağda)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, LIETXPO Sergi ve Kongre Merkezi’nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’la Türkiye saati ile 17.45'te üçlü görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, LIETXPO Sergi ve Kongre Merkezi’nde NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Kristersson’la üçlü görüşmesi basına kapalı yapılıyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden görüşecek

NATO Zirvesi için Litvanya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşme saati belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden ile yarın saat 18.00'de bir araya gelecek.


  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zirve kapsamındaki ikinci görüşmesi ise Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile olacak. Erdoğan ile Michel’in görüşmesinin Türkiye saati ile 19.30’da başlaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmeleri basına kapalı yapılacak.


#Recep Tayyip Erdoğan
#NATO
#İsveç
#Litvanya
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