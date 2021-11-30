Lodos yıktı geçti: 5 kişi hayatını kaybetti ​

İstanbul Beylikdüzü’nde bulunan bir binanın çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden sökülerek sallanmaya başladı. Çatının parçalarının uçma ve sallanma anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından Türkiye dün lodosa ve sağanak yağışa teslim oldu. Meteoroloji kırmızı kod uyarısı verirken, fırtına saate 80 kilometre hıza ulaştı.

Çatalca Serbest Bölge’de nsaat kulesinin devrilmesi nkameralara yansıdı.

İstanbul’da fırtına nedeniyle yaşanan kazalarda 1’i yabancı uyruklu, 4 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır, 38 kişi de yaralandı. Zonguldak’ta ise kuvvetli rüzgar nedeniyle yıkılan inşaat duvarının altında kalan 21 yaşındaki inşaat işçisi Serkan Duran hayatını kaybetti. Kent genelinde 33 çatı uçtu, 192 ağaç devrildi, 236 tehlike arz eden parça düştü, 52 trafik ışığı ve yön tabelası devrildi, 12 araç hasar gördü.

İstanbul Esenyurt’ta nlodos nedeniyle uçan napartmanın çatısı biri nbebek 4 kişinin üzerine ndüştü. Bir kişi öldü.

KÖPRÜDEN GEÇEMEDİLER

İstanbul’da Çatalca Serbest Bölgesinde ise kapı girişindeki saat kulesi lodosun etkisiyle devrildi. Devrilen saat kulesi parçalara ayrıldı. Olay anında çevrede kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Denizde etkili olan lodos sonucu deniz seferleri iptal edilirken, balıkçıların ve yat sahiplerinin liman dışına çıkmamaları için sık sık uyarılar yapıldı. İstanbul’da gemi geçişleri çift yönlü olarak durduruldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçmek isteyen motorsikletlere de izin verilmedi.

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TEM bağlantı yolunda nseyir halinde bulunan n2 TIR ve bir kamyonet nlodos nedeniyle devrildi.

PİSTLERİ PAS GEÇTİLER

Çatalça Büyükçekmece İstikameti Tem Bağlantı Yolu’nda seyir halinde bulunan 2 TIR ve bir kamyonet lodos nedeniyle devrildi. Sürücüler kazayı yara almadan atlattı. Şiddetli lodos nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapamayan ve pisti pas geçerek havada tur atmak zorunda kalan THY’nin 6 uçağı, başka havalimanlarına gönderildi.

OYNAT 00:40 İzmir'de lodos gaz betonlarını uçurdu: Mucize kurtuluş kameraya yansıdı İzmir'de yolda yürüyen bir kişi tadilatta olduğu belirtilen 4 katlı bir otelin balkonundan şiddetli rüzgar nedeniyle düşen gaz betonun altında kalmaktan son anda kurtuldu.



Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilirken, sokaktaki araçlarda da maddi hasar oluştu.



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İZMİR’DE DENİZ TAŞTI

Bursa’nın Gürsu ilçesinde ise fırtına nedeniyle bir ağaç yoldan geçmekte olan yolcu minibüsünün üzerine düştü. Minibüsteki 2 yolcu yaralandı. İnegöl ilçesinde ise lodos nedeniyle devrilen simit arabasının altında kalarak yaralanan seyyar satıcı hastaneye kaldırıldı.

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Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, lodos bir evin çatısını uçurdu. Uçan çatı park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. İzmir’de etkili olan sarı fırtına sebebiyle Karşıyaka ilçesinde deniz taştı. Deniz sularından tramvay hattını doldurması nedeniyle seferler iptal edildi. Bu arada İzmir’deki tüm deniz seferleri geçici süreyle askıya alındı.

KOCAELİ’DE TEKNELER ALABORA OLDU

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları hasar gördü, İzmit Körfezi’nde de planlanan vapur seferleri iptal oldu. Ayrıca Körfez Su Ürünleri Kooperatifi’nde bağlı bulunan 3’ü ticari, 4’ü özel, toplam 7 tekne, kuvvetli rüzgarla birlikte su alıp battı.

Eğitime 1 gün ara

Türkiye’nin kuzey bölgelerinde etkili olan şiddetli lodos sebebiyle İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa’da bugün eğitime 1 gün ara verildi. Kararı Twitter hesabından duyuran İstanbul Valisi Ali Yerlikaya şu paylaşımı yaptı: İstanbul’da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden #Lodos nedeniyle; eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır.

MOTOSİKLET KISITLAMASI

Öte yandan Vali Ali Yerlikaya, İstanbul’da dün akşam 23.00 itibariyle bugün 18.00’e kadar motokuryelik yapılamayacağını, motosiklet ve elektrikli scooter’ların kullanılamayacağını açıkladı.