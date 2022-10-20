Lübnan Tezkeresi bir yıl daha uzatıldı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısındaki karara göre; Türkiye UNIFIL'e yaptığı katkılarla barışı koruma harekatının etkin biçimde icrasında önemli bir işlev üstlendi.

Bu çerçevede Türkiye'nin katkısı, gerek BM sistemi içinde gerek bölgesel ve küresel ölçekte gerek kapsamlı sivil-asker iş birliği faaliyetleri vasıtasıyla Lübnan toplumunun her kesimi nezdinde görünürlüğünün artmasına ayrıca barış ve istikrarın korunmasına yönelik politikasının sürdürülmesine hizmet etti.

Bu itibarla UNIFIL'e katkının sürdürülmesinin önem arz ettiği değerlendirildi.

Türkiye'nin Lübnan'la ikili ilişkileri ile bölgedeki güvenlik şartları da göz önünde tutularak, BM Güvenlik Konseyi'nin UNIFIL'in görev süresinin uzatılması yönündeki kararı uyarınca hudut, şümul ve miktarı Cumhurbaşkanı'nca belirlenecek TSK unsurlarının, 31 Ekim 2022 tarihinden itibaren 1 yıl daha UNIFIL'e katılmasına, bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Cumhurbaşkanı'nca yapılması için izin verilmesine, TBMM Genel Kurulu'nca karar verildi.

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