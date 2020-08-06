Türkiye'den Lübnan'a yardım eli: Ankara'dan kalkan uçak Beyrut'a indi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye, Beyrut'ta meydana gelen patlama sonrası bölgeye tıbbi ve insani malzemeler ile arama-kurtarma personeli gönderdi.

Sağlık Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kızılay tarafından hazırlanan malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda A 400M tipi askeri kargo uçağına yüklendi.

OYNAT 00:36 Beyrut'taki patlamanın ardından İHH ekipleri bölgede yardım çalışmalarına başladı Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından yaralılara yardım etmek üzere İHH İnsani Yardım Vakfı harekete geçti. İHH ekipleri, patlamanın olduğu Beyrut limanında vefat eden ve yaralananların hastaneye sevkine yardımcı oluyor. Ayrıca evsiz kalanlar için gıda yardımları da başladı. BiP'te paylaş

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Arama kurtarma personeli de gönderildi





Bölgeye, Sağlık Bakanlığınca 21 UMKE personeli, 2 acil müdahale ünitesi, 3 personel barınma çadırı, ilaç ve tıbbi malzeme, AFAD tarafından 10 personel, ekipman, 1 kurtarma aracı ve Türk Kızılayına ait 3 personel, arama kurtarma ekibi, sağlık ve insani yardım malzemesi gönderildi.

OYNAT 00:31 Beyrut'taki patlamada fotoğraf çekimi yapan çiftin görüntüleri yaşanan dehşeti gözler önüne serdi Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki şiddetli patlamaya evlenen bir çift fotoğraf çekilirken yakalandı. Korkunç patlamanın şiddeti ise o anları kaydeden kameraya yansıdı. Görüntülerde çiftin düğün fotoğrafları çektikleri esnada şiddetli bir patlama ile sağa sola kaçıştıkları görülüyor. BiP'te paylaş

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Öte yandan, kargo uçağı havalanmadan önce Etimesgut Askeri Havaalanında basın mensuplarına açıklama yapan AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Beyrut'ta gerçekleşen patlama sonrası istenilen desteğin gönderilmesi için hazırlık yaptıklarını söyledi.

Güllüoğlu, patlama sonrası bölgede ciddi bir travma olduğunu ve travma tedavisi konusunda uzman cerrahi ekipler dahil olmak üzere, ortopedi, genel cerrahi, acil tıp uzmanları ve yardımcı sağlık personellerinden oluşan 20 kişilik UMKE ekibinin bölgeye gideceğini kaydetti.