Lütfen ambulansa yol verin

04:0018/09/2025, Perşembe
G: 18/09/2025, Perşembe
İstanbul’da ambulanslara yerleştirilen özel cihaz sayesinde, belirli bir mesafe içindeki araçların radyolarında müzik otomatik olarak duracak ve ‘Lütfen ambulansa yol verin’ anonsu duyulacak. Uygulamayla sireni duymayan sürücüler de uyarılacak ve fermuar sistemiyle ambulansların hızlı geçişi sağlanacak.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde geliştirilen yeni sistemle, ambulansın yakınındaki araçların radyolarına frekans üzerinden "Lütfen ambulansa yol verin" anonsu iletilerek, sürücülerin uyarılması sağlanacak. İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığında görevli doktorlar tarafından ileri düzey radyo frekans modülü mühendislik teknikleriyle özel bir cihaz geliştirildi. Ambulanslara yerleştirilen cihaz, FM bandı üzerinden çalışarak 50 metre yakınındaki araçlardaki frekanslarda ikaz yayını yapacak ve araç içi radyolara aynı anda ulaşarak, "Lütfen ambulansa yol verin", "Lütfen yaklaşan ambulansa yol verin" ve "Lütfen fermuar sistemini uygulayarak yaşama yol verin" anonsları iletecek. Projeyle, ambulanslara yol verilmesini teşvik etmek, sürücülere "fermuar yöntemi" ile doğru şekilde yol verme alışkanlığı kazandırmak, siren sesinden kaynaklı panik nedeniyle ikinci kazaların önüne geçmek ve hastaların yaşama şansını artırmak amaçlanıyor.

TÜNELLERDEKİ GİBİ BİR SİSTEM

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, trafiğin yoğun olduğu saatlerde ambulansların vakalara ulaşma süresinin uzayabildiğini dile getirdi. Güner, "Trafikte ne kadar tepe lambasıyla, sirenle uyarı yaparsanız yapın, bazen ambulansın geldiğini şoförlerimiz fark edemiyor. İstanbul'da özel bir uygulamayı başlatıyoruz. Araçların radyo frekansına girerek, sürücüler müzik veya radyo dinlerken frekansta ambulansın geldiğini uyaran uyarılar yapacağız. Bu otoyollarda, köprülerde, tünellerde yapılan uyarıya benzeyen bir sistematik" diye konuştu. İstanbul Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Abdurrahman Kavuncu, "Ürünü bütün sistemdeki ambulanslara yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" bilgisini verdi.



#Ambulans
#Trafik
#Toplum
