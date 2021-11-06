Gündem Kanıtlara rağmen şehit yakınına ettiği küfrü kötü bir ifade yok diyerek savunan İYİ Partili Türkkan saatler sonra özür diledi
ANKARA

Kanıtlara rağmen şehit yakınına ettiği küfrü ‘kötü bir ifade yok’ diyerek savunan İYİ Partili Türkkan saatler sonra özür diledi

Bingöl'de bir şehit yakınının kendisine gösterdiği tepkiye küfrederek yanıt veren ve olay anının videoları olmasına rağmen inkar ederek "Akşener’e hakaret eden bir kişiyi bölgeden uzaklaştırmak istedim" sözleriyle kendisini savunan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, gece yarısı video yayınlayarak özür diledi. Türkkan videoda, "O sıkıntılı atmosferde hiç yapmamam gereken bir şey yapmışım, kötü sözler söylemişim. Ben o yüzden başta bütün milletimizden, bir kadın olması hasebiyle başta sayın genel başkanımızdan ve bütün kadınlardan, partililerimizden, arkadaşlarımızdan özür diliyorum" ifadelerini kullandı. Türkkan'ın özür dilerken şehit yakınını anmaması ise tepki topladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Lütfü Türkkan küfür etti mi: Lütfü Türkkan özür diledi
Türkkan, Akşener'e tepki gösteren vatandaşa kameralar önünde küfür etmişti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de bir şehit yakınının kendisine gösterdiği tepkiye küfrederek yanıt vermiş ancak olaya dair videolar bulunmasına rağmen, "Bırakın herhangi bir kötü ifadeyi, aksine kendisine sarılarak birlikte yürüdüğüm halde bu kez 'ağır küfür etti' diye yayınlamışsınız" ifadeleriyle kendisini savunmuştu.

Şehit yakını dışında herkesten özür diledi

Küfrettiğini henüz birkaç saat önce reddeden Türkkan, gece yarısı Twitter hesabından video paylaşarak özür diledi. "Yapmamam gereken bir şey yapmışım, kötü sözler söylemişim" diyerek daha önceki açıklamasıyla ters düşen Türkkan'ın, özür dilerken "Milletimizden, genel başkanımızdan, tüm kadınlardan, partililerimizden, arkadaşlarımızdan..." diye sıraladığı videoda şehit yakınını anmaması ise dikkat çekti.

Türkkan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

  • "Yaşanan talihsiz hadiseyle ilgili bu videoyu çekmeye karar verdim. Bingöl'de daha önce sayın Meral Akşener'e sosyal medya yoluyla hakaret ve küfür eden bir vatandaş karşımıza çıkarak, şimdi burada ifade etmek istemediğim birtakım lafları söylemeye devam etti. Ben de onu o kalabalıktan uzaklaştırmak isterken ciddi küfürlere de maruz kaldım. Onların bir kısmı videoda yoktu. Hatta söyledim, "küfür etme" diye birkaç kez ikaz ettim. Netice itibarıyla gelinen o sinir gerginliği, o sıkıntılı durum sonucu hiç yapmamam gereken bir şey yapmışım. Hakaret etmişim. Kötü sözler söylemişim. Bunlar hiç doğru olmayan, bana da yakışmayan ifadeler. Bunun farkındayım. Ben o yüzden başta bütün milletimizden, bir kadın olması hasebiyle başta sayın genel başkanımızdan ve bütün kadınlardan, partililerimizden, arkadaşlarımızdan da özür diliyorum. Doğru bir şey değildi bu yanlış bir şeydi ama o sinir gerginliği, o atmosferin getirdiği belki de fazla bir heyecan, doğru olmayan, bana da hiç yakışmayan, şimdiye kadar doğru bulmadığım, herkesi yadırgadığım bu konuda, böyle bir hata yapmaya sevk etti. Tekrar bütün milletimizden özür diliyorum. Bunun da kabulünü rica ediyorum. Teşekkür ederim."

HDP ile ittifakı eleştiren şehit yakınına küfreden İyi Partili Türkkan daha önce de HDP'yi savunmuştu
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HDP ile ittifakı eleştiren şehit yakınına küfreden İyi Partili Türkkan daha önce de HDP'yi savunmuştu

Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Türkkan kendisini savundu: Herhangi bir kötü ifade yok
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Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Türkkan kendisini savundu: Herhangi bir kötü ifade yok

İYİ Partili Türkkan'ın küfrettiği vatandaş konuştu: Suç duyurusunda bulundum
OYNAT 02:28
İYİ Partili Türkkan'ın küfrettiği vatandaş konuştu: Suç duyurusunda bulundum
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl ziyareti sırasında küfrettiği şehit yakını Tahir Gümren, suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Yaşananların tüm şehit aileleri ve gazileri hedef aldığını belirten Gümren, '1997'den bu yana yaşayan bir acı var. Parçalanmış bir kardeş canı var. Hele o Lütfü Bey'e bir sorun da onun kardeşi parçalandı mı? Çuvallarla topladılar mı, doldurdular mı? Onu bir öğrensin önce.' diye konuştu.
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