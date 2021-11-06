Gündem Lütfü Türkkana İYİ Parti binası önünde protesto
İSTANBUL

Lütfü Türkkan'a İYİ Parti binası önünde protesto

Bingöl'de şehit ağabeyine küfür eden İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepkiler giderek büyüyor. İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanan bir grup, basın açıklaması yaptıktan sonra sloganlarla Türkkan'ı protesto etti.

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Haber Merkezi DHA
Lütfü Türkkana İYİ Parti binası önünde protesto
15 Temmuz Derneği'nden İYİ Parti binası önünde Lütfü Türkkan protestosu.

Bingöl'de yaşanan olayın ardından 15 Temmuz Derneği üyeleri bugün İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde toplandı. Basın açıklaması yapan grup sloganlarla İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ı protesto etti.

"SAYGISIZLIĞIN EN BÜYÜĞÜ"

Lütfü Türkkan'ı kınadıklarını ifade eden 15 Temmuz Gazisi ve 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İlhami Çil, "Türkkan daha 17 yaşındayken PKK'nın attığı havanla şehit edilen İsa Gümren'in abisine ve ailesine saygısızlıkların en büyüğünü yapmıştır. Kınıyoruz. 'Benim kardeşimin vücudu parçalandı, günlerce ayaklarını aradık' diyen bir şehit abisinin feryadına küfürle karşılık vermiştir" dedi.

"TÜRKKAN İHRAÇ EDİLMELİ"

Lütfü Türkkan'ın edeceği özrü artık kabul etmeyeceklerini belirten İlhami Çil konuşmasında İYİ Parti yönetimine seslendi. Lütfü Türkkan'ın partiden ihraç edilmesi gerektiği ifade eden Çil, “Kendisini milli değerlere bağlı bir siyasi parti olarak tanımlayan İyi Parti'yi, bu şahsı disipline sevk ederek ihraç etmeye davet ediyoruz" diye konuştu.

İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'dan şehit ağabeyine sinkaflı küfür
OYNAT 00:47
İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'dan şehit ağabeyine sinkaflı küfür
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, şehit ağabeyi Tahir Kümran'a ağza alınmayacak küfürler etti.

Meral Akşener'in Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yapabileceğini söylemesine tepki gösteren şehit ağabeyi Kümran'ın yanına gelen İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, kolunun altına aldığı şehit ağabeyine bu sırada sinkaflı küfür etti.

Görüntülerin sosyal medyaya yayılmasıyla Türrkkan'a tepkiler çığ gibi büyüdü.

İYİ Partili Türkkan'ın küfrettiği şehit ağabeyi konuştu: Suç duyurusunda bulundum
OYNAT 02:28
İYİ Partili Türkkan'ın küfrettiği şehit ağabeyi konuştu: Suç duyurusunda bulundum
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl ziyareti sırasında küfrettiği şehit yakını Tahir Gümren, suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Yaşananların tüm şehit aileleri ve gazileri hedef aldığını belirten Gümren, '1997'den bu yana yaşayan bir acı var. Parçalanmış bir kardeş canı var. Hele o Lütfü Bey'e bir sorun da onun kardeşi parçalandı mı? Çuvallarla topladılar mı, doldurdular mı? Onu bir öğrensin önce.' diye konuştu.


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