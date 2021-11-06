Lütfü Türkkan'a İYİ Parti binası önünde protesto

Bingöl'de şehit ağabeyine küfür eden İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepkiler giderek büyüyor. İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanan bir grup, basın açıklaması yaptıktan sonra sloganlarla Türkkan'ı protesto etti.
Bingöl'de yaşanan olayın ardından 15 Temmuz Derneği üyeleri bugün İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde toplandı. Basın açıklaması yapan grup sloganlarla İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ı protesto etti.
"SAYGISIZLIĞIN EN BÜYÜĞÜ"
Lütfü Türkkan'ı kınadıklarını ifade eden 15 Temmuz Gazisi ve 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İlhami Çil, "Türkkan daha 17 yaşındayken PKK'nın attığı havanla şehit edilen İsa Gümren'in abisine ve ailesine saygısızlıkların en büyüğünü yapmıştır. Kınıyoruz. 'Benim kardeşimin vücudu parçalandı, günlerce ayaklarını aradık' diyen bir şehit abisinin feryadına küfürle karşılık vermiştir" dedi.
"TÜRKKAN İHRAÇ EDİLMELİ"
Lütfü Türkkan'ın edeceği özrü artık kabul etmeyeceklerini belirten İlhami Çil konuşmasında İYİ Parti yönetimine seslendi. Lütfü Türkkan'ın partiden ihraç edilmesi gerektiği ifade eden Çil, “Kendisini milli değerlere bağlı bir siyasi parti olarak tanımlayan İyi Parti'yi, bu şahsı disipline sevk ederek ihraç etmeye davet ediyoruz" diye konuştu.