Lütfü Türkkan'dan CHP'ye gönderme: Belediyeler gidecek diye yırtınanlar Türkiye giderken hiç sesini çıkarmadı

İYİ Partili Lütfü Türkkan, CHP'lilerin yerel seçim mesajlarına tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iki turu da muhalefet için hayal kırıklığına neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyların yüzde 52'sini alarak bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenilgiye uğrattı.
İYİ Parti yenilgi üzerine CHP ile arasına mesafe koydu
Kılıçdaroğlu'nun aldığı 12'nci yenilgi, muhalefet kanadında büyük bir krize yol açtı. CHP içinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in başını çektiği bir grup, Kılıçdaroğlu'na değişim mesajları gönderirken İYİ Parti de CHP ile arasına mesafe koydu.