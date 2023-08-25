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Lütfü Türkkan'dan CHP'ye gönderme: Belediyeler gidecek diye yırtınanlar Türkiye giderken hiç sesini çıkarmadı

Seçim yenilgisinin ardından CHP ile arasına mesafe koyan İYİ Partililer eski ortaklarına sert mesajlar göndermeye devam ediyor. İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, geçtiğimiz gün katıldığı televizyon programında CHP'lilerin yerel seçim açıklamalarına tepki gösterdi. Türkkan, "Ankara ve İstanbul Belediyeleri gidecek diye yırtınanlar, Türkiye giderken hiç sesini çıkartmadı." dedi.

13:00 . 25/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
İYİ Partili Lütfü Türkkan, CHP'lilerin yerel seçim mesajlarına tepki gösterdi.

İYİ Partili Lütfü Türkkan, CHP'lilerin yerel seçim mesajlarına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iki turu da muhalefet için hayal kırıklığına neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyların yüzde 52'sini alarak bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenilgiye uğrattı.

İYİ Parti yenilgi üzerine CHP ile arasına mesafe koydu

Kılıçdaroğlu'nun aldığı 12'nci yenilgi, muhalefet kanadında büyük bir krize yol açtı. CHP içinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in başını çektiği bir grup, Kılıçdaroğlu'na değişim mesajları gönderirken İYİ Parti de CHP ile arasına mesafe koydu.

Lütfü Türkkan: Türkiye giderken hiç sesleri çıkmadı

Yenilginin faturasını Kılıçdaroğlu'na kesen İYİ Partililer, eski ittifak ortaklarına peş peşe sert mesajlar gönderdi. İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, geçtiğimiz gün katıldığı televizyon programında CHP'lilerin yerel seçim açıklamalarına tepki gösterdi. Türkkan,
"Ankara ve İstanbul Belediyeleri gidecek diye yırtınanlar, Türkiye giderken hiç sesini çıkartmadı."
dedi.


#Lütfü Türkkan
#İYİ Parti
#CHP
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