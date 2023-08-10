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Lütfü Türkkan'dan Faik Öztrak'ın seçim açıklamasına tepki: Biz birilerine oy toplamaya mezun kılınmış bir siyasi hareket değiliz

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden mağlubiyetle ayrılan muhalefet partilerinin arasındaki kriz gün geçtikçe büyüyor. İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın "CHP Genel Başkanı, Türkiye’de atılan her iki oydan bir tanesini aldı" açıklamasına tepki gösterdi. Türkkan, "Neden ittifaka karşı olduğumu bundan daha iyi ifade eden bir cümle olamaz. Biz, genel veya yerel seçimde birilerine oy toplamaya mezun kılınmış bir siyasi hareket değiliz. Bunun için de bunca çileyi sıkıntıyı göğüsleyip parti kurmadık." dedi.

15:42 . 10/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İYİ Partili Lütfü Türkkan, CHP'li Faik Öztrak'ın 'Kılıçdaroğlu iki oydan bir tanesini aldı' açıklamasına tepki gösterdi.

İYİ Partili Lütfü Türkkan, CHP'li Faik Öztrak'ın 'Kılıçdaroğlu iki oydan bir tanesini aldı' açıklamasına tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, değişim tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'unun Türkiye'de atılan her iki oydan bir tanesini aldığını söylemişti.

Öztrak: Kılıçdaroğlu her iki oydan bir tanesini aldı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde konuşan Öztrak, şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Bir seçim sürecinden geçtik, maalesef o seçimde kazamadık. Ama bir şeyi görmemiz lazım. Bu seçimde bir gerçek ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı, Türkiye'de atılan her iki oydan bir tanesini aldı."

Türkkan'dan tepki geldi: Bunca çileyi bunun için göğüslemedik

Öztrak'ın bu sözlerine İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'dan tepki geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Öztrak'ın açıklamasını hatırlatan Türkkan, şunları söyledi:

"CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı, Türkiye’de atılan her iki oydan bir tanesini aldı" demiş.
Neden ittifaka karşı olduğumu bundan daha iyi ifade eden bir cümle olamaz.
Biz, genel veya yerel seçimde birilerine oy toplamaya mezun kılınmış bir siyasi hareket değiliz.
Bunun için de bunca çileyi sıkıntıyı göğüsleyip parti kurmadık."



#Lütfü Türkkan
#Faik Öztrak
#CHP
#İYİ Parti
#yerel seçim
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