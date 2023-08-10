Lütfü Türkkan'dan Faik Öztrak'ın seçim açıklamasına tepki: Biz birilerine oy toplamaya mezun kılınmış bir siyasi hareket değiliz

İYİ Partili Lütfü Türkkan, CHP'li Faik Öztrak'ın 'Kılıçdaroğlu iki oydan bir tanesini aldı' açıklamasına tepki gösterdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, değişim tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'unun Türkiye'de atılan her iki oydan bir tanesini aldığını söylemişti.
Öztrak: Kılıçdaroğlu her iki oydan bir tanesini aldı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde konuşan Öztrak, şu açıklamalarda bulunmuştu:
Türkkan'dan tepki geldi: Bunca çileyi bunun için göğüslemedik
Öztrak'ın bu sözlerine İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'dan tepki geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Öztrak'ın açıklamasını hatırlatan Türkkan, şunları söyledi: