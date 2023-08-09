Akşener'in 'hayatımın en büyük pişmanlığı' çıkışına CHP'li Müslim Sarı'dan cevap: Büyük bir siyasi nezaketsizlik

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti'ye karşı 2018 yılında kurulan komployu bozmamış olsaydı bugün İYİ Parti diye bir parti var olacak mıydı? Büyük bir soru işareti. Bakın bunlar çok nezaketsiz açıklamalar. Ben sayın Meral Akşener'e yakıştırmıyorum. Yani bir taraftan kalkıp işte Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin vasiyetler kendi çocuğuna çoluğuna ailesine telkin ederken minnettarlığını söylerken, seçim kaybedildikten sonra 'bu benim en büyük pişmanlığım' demek nasıl açıklanacak? Yani eğer seçim kazanılmış olsaydı başka bir şeyi konuşacaktık. Ama seçim kaybedildiği için şimdi başka şekilde konuşuyoruz."