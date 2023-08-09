Akşener'in 'hayatımın en büyük pişmanlığı' çıkışına CHP'li Müslim Sarı'dan cevap: Büyük bir siyasi nezaketsizlik

CHP PM üyesi Müslim Sarı, CHP'den 15 milletvekili istemenin hayatının en büyük hatası olduğunu söyleyen Meral Akşener'in siyasi nezaketsizlik yaptığını söyledi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim yenilgisinin ardından partisinin kurultayında CHP'yi ve eski ortaklarını yerden yere vurmuştu.
Akşener'in sert açıklamaları CHP'de tepkiyle karşılandı
Akşener'in bu çıkışına CHP'li isimlerden tepkiler gelmeye devam ediyor. Sözcü TV yayınına katılan CHP PM üyesi Müslim Sarı, Akşener'in ve İYİ Partililerin seçim sonrası yaptıkları açıklamalarının siyasi nezaketsizlik olduğunu söyledi.
" 'Almamız gereken oyu almadık' demeleri büyük bir siyasi nezaketsizlik"
İYİ Partililerin seçim kazanılsaydı başka türlü konuşacaklarını ifade eden Sarı, eski ortaklarına şu sözlerle tepki gösterdi:
"Seçim kaybedildiği için başka şekilde konuşuyoruz"
CHP'li Sarı, sözlerine şöyle devam etti: