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Akşener'in 'hayatımın en büyük pişmanlığı' çıkışına CHP'li Müslim Sarı'dan cevap: Büyük bir siyasi nezaketsizlik

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in seçim yenilgisinin ardından CHP'ye yönelik yaptığı sert açıklamalara tepkiler gelmeye devam ediyor. CHP PM üyesi Müslim Sarı, Akşener'in 'CHP'den 15 milletvekili istemek hayatımın en büyük pişmanlığı' açıklamasının büyük bir siyasi nezaketsizlik olduğunu söyledi. Sarı, "CHP, İYİ Parti'ye karşı 2018 yılında kurulan komployu bozmamış olsaydı bugün İYİ Parti diye bir parti var olacak mıydı? Büyük bir soru işareti." ifadelerini kullandı.

17:12 . 9/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
CHP PM üyesi Müslim Sarı, CHP'den 15 milletvekili istemenin hayatının en büyük hatası olduğunu söyleyen Meral Akşener'in siyasi nezaketsizlik yaptığını söyledi.

CHP PM üyesi Müslim Sarı, CHP'den 15 milletvekili istemenin hayatının en büyük hatası olduğunu söyleyen Meral Akşener'in siyasi nezaketsizlik yaptığını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim yenilgisinin ardından partisinin kurultayında CHP'yi ve eski ortaklarını yerden yere vurmuştu.

CHP'den 15 milletvekili istemenin hayatının en büyük pişmanlığı olduğunu söyleyen Akşener,
"Savaşmalıydık. Bileğimizin gücüyle o seçime girmeliydik. Savaşmadık. 15 milletvekili istedik bu bize kuyruk siyasetine mal oldu. Bedelini bir türlü ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş"
demişti.

Akşener'in sert açıklamaları CHP'de tepkiyle karşılandı

Akşener'in bu çıkışına CHP'li isimlerden tepkiler gelmeye devam ediyor. Sözcü TV yayınına katılan CHP PM üyesi Müslim Sarı, Akşener'in ve İYİ Partililerin seçim sonrası yaptıkları açıklamalarının siyasi nezaketsizlik olduğunu söyledi.

" 'Almamız gereken oyu almadık' demeleri büyük bir siyasi nezaketsizlik"

İYİ Partililerin seçim kazanılsaydı başka türlü konuşacaklarını ifade eden Sarı, eski ortaklarına şu sözlerle tepki gösterdi:

"Kurmuş olduğu stratejik ilişkiden faydalanan bir parti. Yani 'Biz Cumhuriyet Halk Partisi ile bir iş birliği yaptık ve bundan muzdaribiz. Almamız gereken oyu almadık' demeleri bence büyük bir siyasi nezaketsizlik, en uygun terimle. Yani bunu daha ağır şekilde ifade edebilirim ama şu an için bunu uygun görmüyorum.

"Seçim kaybedildiği için başka şekilde konuşuyoruz"

CHP'li Sarı, sözlerine şöyle devam etti:

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti'ye karşı 2018 yılında kurulan komployu bozmamış olsaydı bugün İYİ Parti diye bir parti var olacak mıydı? Büyük bir soru işareti. Bakın bunlar çok nezaketsiz açıklamalar. Ben sayın Meral Akşener'e yakıştırmıyorum. Yani bir taraftan kalkıp işte Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin vasiyetler kendi çocuğuna çoluğuna ailesine telkin ederken minnettarlığını söylerken, seçim kaybedildikten sonra 'bu benim en büyük pişmanlığım' demek nasıl açıklanacak? Yani eğer seçim kazanılmış olsaydı başka bir şeyi konuşacaktık. Ama seçim kaybedildiği için şimdi başka şekilde konuşuyoruz."

İYİ Partili Buğra Kavuncu'dan CHP'ye 'İttifak bitti' göndermesi: Taban bedeli ne olursa olsun hür ve bağımsız yol yürüyelim diyor
İYİ Partili Buğra Kavuncu'dan CHP'ye 'İttifak bitti' göndermesi: Taban bedeli ne olursa olsun hür ve bağımsız yol yürüyelim diyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin kurultayında eski ortaklarına yönelik yaptığı sert çıkış, İYİ Parti'nin yerel seçimlere tek başına gireceği şeklinde yorumlanırken Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu'dan yeni bir açıklama geldi. Seçimlere yalnız girileceğinin sinyalini veren Kavuncu, katıldığı yayında "Tek, müstakil, bedeli ne olursa olsun hiçbir oluşumun içerisinde yer almadan yerel seçimlere gitme arzusu partinin tabanında çok yüksek. Ana çoğunluk ve taban büyük kitle bu konuda çok arzulu ve istekli. Bedeli ne olursa olsun hür ve bağımsız yol yürüyelim diyorlar" açıklamasında bulundu.




#Müslim Sarı
#CHP
#Meral Akşener
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