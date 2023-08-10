Buğra Kavuncu'dan yerel seçim mesajı: 81 ilde seçime tek başımıza girecekmişiz gibi hazırlığımızı yapıyoruz

İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da önemli açıklamalarda bulunacağını duyurmuştu. Zorlu'nun "Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacak" diyerek duyurduğu bu gelişmeye ilişkin Buğra Kavuncu'dan da açıklama geldi. Burdur'da partisinin il başkanlığında gazetecilere açıklamalarda bulunan Kavuncu, yerel seçimlere ilişkin de konuştu.
'Akşener 26 Ağustos'ta önemli açıklamalar yapacak'
Akşener'in Afyonkarahisar'da yapacağı konuşmaya dikkat çeken Kavuncu şunları söyledi:
'81 ilde seçime tek başımıza girecek gibi hazırlanıyoruz'
Partisinin yerel seçimlere tek başına girecekmiş gibi hazırlandığını ifade eden Kavuncu şöyle devam etti: