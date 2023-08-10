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Buğra Kavuncu'dan yerel seçim mesajı: 81 ilde seçime tek başımıza girecekmişiz gibi hazırlığımızı yapıyoruz

Seçim yenilgisinin ardından CHP'ye sert mesajlar gönderen İYİ Partililerin yerel seçimlere yalnız gireceği iddiaları kuvvetlendi. İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, yerel seçimlere 81 ile tek başlarına girecekmiş gibi hazırlandıklarını söyledi. Kavuncu, Akşener'in 26 Ağustos'ta yapacağı konuşma için ise "Uzun süredir de sessizliğini muhafaza etmiş olan genel başkanımızın önemli açıklamalar yapacağı bir toplantı olacak. Önümüzdeki süreç önemli." açıklamasında bulundu.

14:50 . 10/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu

İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da önemli açıklamalarda bulunacağını duyurmuştu. Zorlu'nun "Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacak" diyerek duyurduğu bu gelişmeye ilişkin Buğra Kavuncu'dan da açıklama geldi. Burdur'da partisinin il başkanlığında gazetecilere açıklamalarda bulunan Kavuncu, yerel seçimlere ilişkin de konuştu.

'Akşener 26 Ağustos'ta önemli açıklamalar yapacak'

Akşener'in Afyonkarahisar'da yapacağı konuşmaya dikkat çeken Kavuncu şunları söyledi:

"26 Ağustos'ta önemli bir aktivitemiz olacak. Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümünde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın hemen öncesinde o kutlu yürüyüşün, Büyük Taarruz'un başladığı gün olan 26 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da İYİ Parti olarak bütün teşkilatlarımızın da katılacağı bir etkinlik düzenliyoruz. Uzun süredir de sessizliğini muhafaza etmiş olan genel başkanımızın önemli açıklamalar yapacağı bir toplantı olacak. Önümüzdeki süreç önemli."

'81 ilde seçime tek başımıza girecek gibi hazırlanıyoruz'

Partisinin yerel seçimlere tek başına girecekmiş gibi hazırlandığını ifade eden Kavuncu şöyle devam etti:

"Genel merkezimizin yapacağı değerlendirme, alacağı karar önemlidir. Bir iş birliği olur mu olmaz mı bunu da tabii ki teşkilatlarımızla konuşuyoruz. Ama bir gerçek var o da şu; şu an itibarıyla 81 ilde 973 ilçede seçime tek başımıza girecekmişiz gibi hazırlığımızı, çalışmamızı o il ve ilçedeki yerel problemler, özellikle belediyecilik anlamında halkımızın beklentileri ile ilgili sürdürüyoruz; çok kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Partimizi en iyi şekilde temsil edecek, partimizin ilke ve amaçlarıyla uyumlu adayların tespiti noktasında da çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor"



#Buğra Kavuncu
#İYİ Parti
#yerel seçim
#CHP
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