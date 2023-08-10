Buğra Kavuncu'dan yerel seçim mesajı: 81 ilde seçime tek başımıza girecekmişiz gibi hazırlığımızı yapıyoruz

"Genel merkezimizin yapacağı değerlendirme, alacağı karar önemlidir. Bir iş birliği olur mu olmaz mı bunu da tabii ki teşkilatlarımızla konuşuyoruz. Ama bir gerçek var o da şu; şu an itibarıyla 81 ilde 973 ilçede seçime tek başımıza girecekmişiz gibi hazırlığımızı, çalışmamızı o il ve ilçedeki yerel problemler, özellikle belediyecilik anlamında halkımızın beklentileri ile ilgili sürdürüyoruz; çok kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Partimizi en iyi şekilde temsil edecek, partimizin ilke ve amaçlarıyla uyumlu adayların tespiti noktasında da çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor"