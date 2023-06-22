Maaşını alamayan CHP'li Karşıyaka Belediyesi personeli 'bayrama 5 kuruşsuz girmek istemiyoruz' diyerek isyan etti

CHP'li Karşıyaka Belediyesi ve iştiraki Kent A.Ş'de örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası geçtiğimiz Mart ayında 2 bin 300 işçinin maaşlarını parça parça yatırmasına tepki göstermişti. Özellikle Kent A.Ş çalışanlarının aylıklarını bin- 2 bin liralık dilimler halinde 7-8 taksitte ödendiğine dikkat çeken sendika, o süreçte yaptığı açıklamada çok sayıda çalışanın borçlarını ödeyemediği için tefecilerin eline düştüğünü belirtip, sorunun bir an önce çözülmesini talep etse de değişen bir şey olmamıştı.

Bunun üzerine temizlik işleri personeli geçtiğimiz mart ayında iş bırakmıştı. Başta Karşıyaka Çarşısı olmak üzere birçok yerde çöp dağları oluşmuştu. Apar topar sendika ile görüşen Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, ödemelerin en kısa sürede yapılacağını belirtmesinin ardından da eylem sona ermişti.

İşçilere bir miktar ödeme yapıldı, ancak aradan geçen sürede değişen sadece taksit sayılarının azalması oldu. Daha önce 7-8 taksitte ödenen maaşlar 4-5 taksitte ödenmeye başlandı.

'Çocuğuna ilaç parası bulamayan memurlar var'

CHP'li Karşıyaka Belediyesi'nde maaş krizi her geçen gün büyüyor. Bu kez de belediyede görevli memurlar maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle belediye önünde bir basın açıklaması yaptı. Sabah'ın haberine göre grup adına konuşan Tüm Bel-Sen işyeri temsilcisi Fırat Belen, çalışan bazı memurların belediyeden 22 bin 500 lira alacağı olduğunu belirtti.

Bayram öncesinde ödemelerin tamamının yatırılması gerektiğini belirten Belen, yapılamayan ödemeler yüzünden yol parası olmadığı için yıllık izin kullananlar olduğunu ifade etti.

Belen ayrıca memurların maddi olarak çok zorlandığının altını çizerek çocuğuna ilaç parası bulamayan memurların olduğunu belirtti.

'Bir bayrama daha cebimizde beş kuruş olmadan girmek istemiyoruz'

Belen, "Karşıyaka Belediyesi'nde çalışan bütün memurların banka hesabının ekside. Sorunlara çözüm bulunana kadar mücadelemize devam edeceğiz.

Bugün burada Karşıyaka Belediyesinde görevli memurlar olarak çok uzun zamandır yaşadığımız sorunların çözümüne dair acil taleplerimizi ifade etmek için toplandık. Burada toplandık çünkü birkaç yıldır yaşanan ve bütün yaşamımızı alt üst eden bu sıkıntılar karşısında bizlere kulaklarını kapatan herkese sesimizi duyurmak istiyoruz.

Bizler bir bayrama daha cebimizde beş kuruş olmadan girmek istemiyoruz. Dokuz günlük bayram tatilini en azından çocuklarımızın hak ettiği gibi geçirmesi için, onların yüzlerine utana sıkıla bakmamak için, içinde bulunduğumuz çaresizliğin onların yaşamında yeni bir eksikliğe daha sebep olmaması için tüm haklarımızı eksiksiz bir şekilde almak zorunda olduğumuzu biliyoruz" dedi.

'Krizin tüm yükü emekçilerin sırtına yükleniyor'

Belen konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Burada toplandık çünkü yaşanan ekonomik krizin tüm yükünün emekçilerin sırtına yüklenmesine itiraz ediyoruz. Genel olarak ekonomik krizin sonuçları özelde ise mali işleri planlamadaki sorunların faturasının bizlere kesilmesini kabul etmiyoruz. Tam da bu noktada artık alacaklarımızı her sorduğumuzda "para yok", "biz de bilmiyoruz" gibi cevaplar duymak değil, akla uygun ve samimi bir planlama ile kabul edilebilir karşılıklar almak istiyoruz. Bugün itibariyle Karşıyaka Belediyesinde çalışan bir memurun belediyeden 22.500 lira alacağı bulunmakta. Sizlere göre bu rakamlar daha önce de çeşitli basın kuruluşlarına verdiğiniz demeçler gibi çok yüksek olmayabilir. Ancak işin acı tarafı da sizlerin çok kayda değer bulmadığınız o meblağlar bizler için hayatımızı derinden etkileyen sonuçlara sebep olmaktadır.

'Banka hesapları ekside olmayan bir memur bulmak imkânsız'

Samimiyetle ifade etmek gerekirse aramızda ödemelerde yaşanan ve bir türlü çözülemeyen aksaklıklar sebebiyle yol parası olmadığı için işe gelemeyip yıllık izin kullanan, çocuğuna ilacı borç parayla alan, arabasını satan, çocuğunun düğününü, nişanını erteleyen arkadaşlarımız var. Hal böyleyken Karşıyaka Belediyesinde çalışıp da banka hesapları ekside olmayan bir memur bulmanın neredeyse imkânsız olduğunu da sizlere bir kez daha hatırlatmak isteriz.





İçinde bulunduğumuz süreç aynı zamanda sendikamızla işveren arasında toplu sözleşme görüşmelerinin de başladığı bir süreç. Hafta içi eylem kararımızı duyurduğumuzda bazı idarecilerin yapacağımız eylemin toplu sözleşme görüşmelerini etkileyebileceğini ifade etmesini kesinlikle kabul edilebilir bulmuyoruz. İzmir'in tüm merkez ilçelerinde imza altına alınan sözleşmelerle çalışanların çalışma şartları hatırı sayılır seviyede iyileştirilirken Karşıyaka gibi bir ilçede belediye çalışanlarının böylesi bir tedirginliğe itilmesini ciddi bir sorun olarak görüyoruz.





'Çalışanları enflasyona ezdirmeyecek bir toplu iş sözleşmesi istiyoruz'

Bu dönemde alacaklarımızın bir an önce ödenmesinin yanında, çalışma şartlarımızı düzenleyecek ve insanca yaşanabilir ekonomik koşulları oluşturacak, çalışanları enflasyona ezdirmeyecek bir toplu iş sözleşmesi talebimizin de ısrarla arkasında duracağız."



















































