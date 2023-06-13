İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Partili ve CHP'li üyeler arasında 'bavul' gerginliği

"Bir taşeron firma imalatında hata yapmış, kontrolörümüz tespitini yapmış ve inşaatı mühürlemiş. İmalat hatasını tespit ediyor ilçe belediyesine bildiriyor ve gereğini yapıyor. 'Bu bizim belediyemizin şirketi, Karşıyaka Belediyesi de bizim partimizin belediyesi' demiyor. Burada dikkat çekilecek şey bu. Çünkü bir gerçeği eğip bükerek bir şeyi yalana boğarak anlatıp, işin tartışılmasını önlemeye çalışıyorlar. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu 300 ya da 500 metrekarelik imalatın yıkılmasını talep etmiş. İmalatı hatalı yapan öder."