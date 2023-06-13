İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Partili ve CHP'li üyeler arasında 'bavul' gerginliği

AK Parti ve CHP'li meclis üyeleri arasındaki gerginlik böyle görüntülendi.
Kültürpark Fuar Alanı'nda Meclis Başkan Vekili Mustafa Özuslu başkanlığında toplanan mecliste gündem dışı söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, belediye iştiraki İZBETON firması tarafından Örnekköy'de yürütülen kentsel dönüşüm projesinde eksik demir ve hatalı beton kullanımı nedeniyle yıkım kararı verildiğini hatırlattı.
İZBETON'un kentsel dönüşüme dahil edilmesinden endişe duyduklarını, bunu İBB Başkanı Tunç Soyer'e çeşitli defalar ilettiklerini ancak yanıt alamadıklarını savunan Hızal, "Ne oldu? İzmir Büyükşehir Belediyesi 'demir, beton hırsızı' damgası yedi. 150 yıllık belediyenin geldiği nokta bu." dedi.
Daha sonra söz alan AK Parti'li meclis üyesi Yusuf Demircioğlu, kürsüye valizle çıktı.
'Millet İttifakı meclis üyelerimize bir valiz hazırladık'
Meclis Başkan Vekili Özuslu'nun Demircioğlu'na tepki göstermesi üzerine salonda tartışma çıktı.
CHP Grup Başkan Vekili grubu adına özür diledi
Özuslu'nun meclis oturumunda görev alan zabıta memurlarına valizin dışarı çıkarılması talimatı vermesi sonrası yaşanan gerginlikte CHP'li meclis üyesi Mehmet Maltepe dengesini kaybederek yere düştü.
CHP Grup Başkan Vekili Murat Aydın da İzmir halkının bu görüntüleri hak etmediğini belirterek, grubu adına özür diledi.