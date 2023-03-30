CHP'li Karşıyaka Belediyesi işçileri maaşlarını alamayınca iş bıraktı: Sokaklar çöplüğe döndü

CHP'li belediyelerde klasik haline gelen iş bırakma eylemleri sürüyor. Ödeme sorunlarıyla patlak veren işçi krizlerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez eylem İzmir'de Karşıyaka Belediyesi işçileri tarafından düzenlendi. DİSK’e bağlı Genel İş 8 No’lu Şube üyesi Karşıyaka Belediyesi Kent A.Ş. ve Personel A.Ş. işçileri, maaşların eksik ödenmesi ve zamanında yatmaması nedeniyle çeşitli eylemlerine devam ediyor.