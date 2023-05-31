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CHP'li belediyeler heykel dikimine devam ediyor: Karşıyaka'ya 'Bir Baba Hindi' heykeli

Seçim döneminde muhafazakar kitlenin oylarını kazanmak için heykel çalışmalarına ara veren CHP'li belediyeler, seçim hezimetinin ardından özüne döndü. İzmir Karşıyaka Belediyesi, 'Bir Baba Hindi' heykeli dikti.

15:40 . 31/05/2023 Çarşamba
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İzmir

İzmir

CHP'li belediyeler denilince akla gelen ilk şey yapılan heykeller oluyor.

Düzenli olarak açılışları yapılan heykel çalışmalarına seçimler nedeniyle ara verilmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği seçimlerden sonra çalışmalar tekrar başladı.

İzmir Karşıyaka Belediyesi, kent kültürüne katkı sunan ve kentle özdeşleşen isimleri kamusal alanlarda sokak, cadde, park ve meydanlarla, heykel ve rölyeflerle ölümsüzleştiriyor.

Birebir heykeli konuldu

Karşıyaka'da doğup büyüyen ve yaşamını Karşıyaka Spor Kulübü'ne adayan 'Bir Baba Hindi' lakaplı 70 yaşındaki Mustafa Baykara’nın birebir heykeli onarıldıktan sonra Karşıyaka Çarşısı'na yerleştirildi.

Mustafa Baykara’nın heykeli Karşıyaka Çarşısı'na gelenleri karşılamaya devam ediyor.


İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde skandal: CHP'ye oy vermeyen çalışanların listesi yapılıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde skandal: CHP'ye oy vermeyen çalışanların listesi yapılıyor

Muhalefet destekçileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimden zaferle ayrılmasının ardından sosyal medyada skandal paylaşımlar yapmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görevli olan Hayriye Çelik, seçimlerde Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen vatandaşların listesini yaptıklarını açıkladı. Çelik yaptığı paylaşımda "CHP ilçe belediyelerimizde ya da büyükşehir belediyesinde çalışıp başka siyasi partiye koşturanların hepsinin listesini hazırlıyoruz. Acıma yok. Yok öyle hem belediyede çalışıp hem hainlik yapmak. Madem bu partiyi sevmiyorsun belediyesine de tenezzül etme, gir devlet kurumlarında çalış." ifadelerini kullandı.

#Karşıyaka
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#heykel
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