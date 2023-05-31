CHP'li belediyeler heykel dikimine devam ediyor: Karşıyaka'ya 'Bir Baba Hindi' heykeli

Muhalefet destekçileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimden zaferle ayrılmasının ardından sosyal medyada skandal paylaşımlar yapmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görevli olan Hayriye Çelik, seçimlerde Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen vatandaşların listesini yaptıklarını açıkladı. Çelik yaptığı paylaşımda "CHP ilçe belediyelerimizde ya da büyükşehir belediyesinde çalışıp başka siyasi partiye koşturanların hepsinin listesini hazırlıyoruz. Acıma yok. Yok öyle hem belediyede çalışıp hem hainlik yapmak. Madem bu partiyi sevmiyorsun belediyesine de tenezzül etme, gir devlet kurumlarında çalış." ifadelerini kullandı.