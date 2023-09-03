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Maçka Parkı'nda Nazi bayrağı açıp sosyal medyada paylaştılar

İstanbul Maçka Parkı’nda Nazi bayrağı açan bir grup genç, yüzleri maskeli bir şekilde çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. Fotoğrafa "Kimseden korktuğumuz yok! Gözünüzün önünde açtık bayrağımızı" yazan şahıs, tepkiler sonrası fotoğrafı sildi.

11:30 . 3/09/2023 الأحد
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Maçka Parkı'nda Nazi bayrağı açtılar.

Maçka Parkı'nda Nazi bayrağı açtılar.

Bir sosyal medya kullanıcısı 30 Ağustos’ta Maçka Parkı’nda Nazi bayrağını açtıkları bir fotoğrafla paylaşım yaptı.

“Öyle korktuğumuz falan yok! 30 Ağustos günü Maçka Parkı’nda herkesin gözünün önünde açtık bayrağımızı gel durdurabilirsen durdur ;)”
notuyla paylaşılan fotoğrafta, maske takıp Nazi bayrağı tutan genç yaşlarda dört kişi görülüyor.

Fotoğrafı sildi

Fotoğraf bir süre sonra silinse de fotoğrafı paylaşan kullanıcı, kendisine silmesinin söylenmesi üzerine fotoğrafı sildiğini belirterek, “Ben antisemitizmi yaymaktan gocunmam” ifadelerini kullandı.





#Maçka Parkı
#Nazi
#Bayrak
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