Maçka Parkı'nda Nazi bayrağı açıp sosyal medyada paylaştılar

Yoğun göç ve ekonomik sorunların etkisiyle popülist bir momentte yaşadığımıza dair somut göstergeler söz konusu. Son dönemde Batı’da yükselişe geçen aşırı sağ ve popülizmin siyaset sahnesindeki performansı bu konudaki endişeleri artırmaktadır. Nitekim Hollanda, Almanya ve Fransa’da son yıllarda ivme kazanan aşırı sağ ve popülist partilerin kıta genelinde diğer ülkeleri etkilediği açık. Örneğin İsveç ve Finlandiya’da aşırı sağ siyaset etkisini artırırken İtalya’da Meloni iktidarı ortaya çıkmıştır.