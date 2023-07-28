Finlandiya’da sağcı hükümet Ekonomi Bakanı'nın 'ırkçı mesaj skandalıyla' sarsıldı: Biz Naziler bu tür şeylerden pek hoşlanmayız

Finlandiya Ekonomi Bakanı Wille Rydman'ın attığı mesajlar gündem oldu.
Politico’nun haberine göre, koalisyon hükümetinde görev üstlenen sağcı Gerçek Finler Partisinin 7 kabine üyesinden biri olan Rydman'ın 2016’da kız arkadaşına attığı ırkçı mesajlar, Helsingin Sanomat gazetesince ortaya çıkarıldı.
Haziran 2022'de Helsingin Sanomat gazetesi, Rydman'ı genç kadınlarla tanışmak için siyasi statüsünü kullanmakla suçlayan haber yayımlanmıştı.
"Özel mesajlar olsalar bile bu tür bir dili hiçbir koşulda kabul edemeyiz"
Başbakan Petteri Orpo, Rydman'ın ırkçı ifadeler içeren mesajlarını hükümet partilerinin başkanlarıyla bu sabah görüştü.
Rydman'ın selefi Vilhelm Junnila da Naziler hakkındaki açıklamaları nedeniyle istifa etmişti
Halihazırda Ulusal Koalisyon Partisinin milletvekili olan Vilhelm Junnila, haziranda kurulan Ulusal Koalisyon Partisi lideri Petteri Orpo Başbakanlığındaki hükümette ekonomi bakanı olarak görev yapmıştı.
Junnila da, Naziler hakkındaki ifadeleri sonrasında haziranda istifa etmişti.
Başbakan Yardımcısı Riikka Purra da 2008'de yayımlanan çevrim içi blog gönderilerinde, "ırkçı" yorumlar yapmasıyla eleştirilmişti.