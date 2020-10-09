Maganda kurşunu balkonda çamaşır asan kadının kafasına isabet etti Bağcılar'da maganda kurşunu birinin daha yaralanmasına neden oldu. Sokak ortasında kız arkadaşının ablasıyla tartışan bir maganda, tabancasıyla rastgele ateş etti. Mermilerden biri o sırada balkonda çamaşır asan kadının kafasına isabet etti. Ağır yaralanan kadının tedavisi sürüyor.

Haber Merkezi 09 Ekim 2020, 13:13 Son Güncelleme: 09 Ekim 2020, 13:51 DHA