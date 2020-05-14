Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Mağaza indirimi korona dinlemedi Kuyruk var, sosyal mesafe yok
İSTANBUL

Mağaza indirimi korona dinlemedi: Kuyruk var, sosyal mesafe yok

Mağaza indirimi korona dinlemedi: Kuyruk var, sosyal mesafe yok

İstanbul'da havanın güzel olmasından dolayı vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında kalabalık alanlardan uzak durulması uyarısına rağmen mağaza önlerinde kuyruk oluşturdu. Kuyrukta olan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymamaları dikkat çekti.

Haber Merkezi İHA
Koronavirüs uyarılarına rağmen mağaza önlerinde kuyruk oluştu.
Koronavirüs uyarılarına rağmen mağaza önlerinde kuyruk oluştu.

Vatandaşlar havanın güneşli olmasını fırsat bilerek kendilerini dışarı attı. Mağazaların açılmasıyla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

İHA
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kalabalık alanlardan uzak durulması uyarısına rağmen mağaza önlerinde kuyruk oluşuyor.
  • Mağaza önlerinde bekleyen vatandaşların maske taktığı gözlemlendi. Kuyrukta olan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymamaları dikkat çekti.

İHA
Kuyrukta olan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymamaları dikkat çekti.

İstanbulluların gereksiz evlerinden dışarı çıktığını belirten bir vatandaş, “Havanın güzel olmasından dolayı insanlar kendilerine çocuklarına alışveriş yapmak için dışarı çıkıyorlar. Evde kal çağrılarına uymazsak koronavirüs süresi uzar. İşi olmayan vatandaşların evlerinde olmaları gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bu başarının sahibi sizlersiniz
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bu başarının sahibi sizlersiniz

Aydın'da pes dedirten görüntü: Çocuğunu dışarı çıkaran alış veriş kuyruğuna girdi
KORONAVİRÜS
Aydın'da pes dedirten görüntü: Çocuğunu dışarı çıkaran alış veriş kuyruğuna girdi

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Bugün sıra 0-14 yaş arası çocuklarda
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Bugün sıra 0-14 yaş arası çocuklarda
Abone Ol Google News
Akıl sağlığımız da tehlikede

Akıl sağlığımız da tehlikede

​Birleşmiş Milletler'den koronavirüsle ilgili kritik açıklama.
Limonda düğüm çözülemiyor!

Limonda düğüm çözülemiyor!

​İhracat yasağı tarla fiyatını düşürdü, pazar-manavda el yakıyor.
Son hali görüntülendi

Son hali görüntülendi

​Atatürk Havalimanı'nda hummalı çalışma.
İlçe yedinci kez taşınacak

İlçe yedinci kez taşınacak

Asırlık ağaçlar da özel sistemle sökülerek taşındı.
Drone ile tespit etti

Drone ile tespit etti

Muhtar arazidekilere anında maske indirdi.
ABD'den F-35 itirafı

ABD'den F-35 itirafı

​Türkiye olmadan parça temininde sıkıntı çıkabilir.

Atina'nın<br>uykuları kaçacak

Atina'nın
uykuları kaçacak

​Girit ve 12 Adanın Türkiye'ye iadesi için dava açılıyor.
Ramazan'a vefa yakışır

Ramazan'a vefa yakışır

​Yedi Başak sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor

Yayılımını artırır

Yayılımını artırır

​Koronavirüsle mücadele korkutan uyarı.

En kısa mesafe<br> 100 TL oldu

En kısa mesafe
100 TL oldu

​Yolcu otobüsü bileti tavan fiyatları belirlendi.
6 derece artacak

6 derece artacak

​Meteoroloji'den tüm Türkiye için uyarı.
Okulları açın

Okulları açın

Donald Trump'tan valilere yönelik tavsiye.
CHP'den<br>böyle kurtulacak

CHP'den
böyle kurtulacak

​İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin Hazine'ye devredilmesi için yeni adım.
Sosyal<br>mesafeli sınıflar

Sosyal
mesafeli sınıflar

​Teması azaltmak için sınıflar ikiye bölünecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.