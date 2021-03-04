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POLİTİKA

Mağdur vatandaş CHP’li Başkanı CHP’li Başkana şikayet etti: Şikayeti duyan başkan kaçmaya çalıştı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile Tekirdağ'da çarşı esnafını ziyaret etti. Bu sırada mağdur bir vatandaş, CHP'li Kadir Albayrak’ı İmamoğlu’na şikayet etti. Albayrak ise şikayeti umursamadan uzaklaşmaya çalıştı.

Haber Merkezi İHA
Mağdur vatandaş, Kadir Albayrak’ı, İmamoğlu’na şikayet ederek, “Beni evimden attılar” dedi.
Mağdur vatandaş, Kadir Albayrak’ı, İmamoğlu’na şikayet ederek, “Beni evimden attılar” dedi.

Tekirdağ’a gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile Süleymanpaşa ilçesinde çarşı esnafını ziyaret etti. Ziyarette İmamoğlu, kalabalığın arasında kendisine yaklaşan bir vatandaşı dinledi.

Evi belediye tarafından yıkılan mağdur vatandaş, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ı, İmamoğlu’na şikayet ederek, “Beni evimden attılar” dedi. İmamoğlu’na şikayet edilen Albayrak ise vatandaşı umursamadan oradan uzaklaşmaya çalıştı.

Kadir Albayrak (solda) ve Ekrem İmamoğlu (sağda)

"Böyle biri değildir" demekle yetindi

Kadir Albayrak’ı, İmamoğlu’na şikayet eden vatandaş, “Her şey güzel olacak dediniz ya. Kadir başkan beni hiç dinlemiyor. Sizin dinlemenizi rica ederim. Şurada evim vardı, 3 yıl oldu yıkılalı. Tam 3 yıl oldu. Ayrıca belediye orada parktan para kazanıyor. Ben 3 yıldan beri kira veriyorum. Başkan, ’mahkemede ne işiniz varsa görün’ dedi.

Dünyada 5 milyonda bir gözüken çocuğumda rahatsızlık var. ABD ve İngiltere neler yapıyor. Biz neler yapıyoruz. Beni evimden attılar. Bir kere bile dinlemedi beni başkan” derken, buna karşılık İmamoğlu’nun “Böyle biri değildir” dediği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Kadir Albayrak ise İmamoğlu’nu çekip vatandaşın söylediklerini umursamadan yoluna devam etti.

Tekirdağ’a kırmızı alarm endişesi oluştu


Ayrıca yüksek riskli iller arasından bulunan Tekirdağ’da İmamoğlu’nun çarşı esnafı ziyareti sırasında yoğun kalabalıklar oluştu. Sosyal mesafenin tamamen unutulduğu ziyarette, İmamoğlu vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi. Tekirdağ’ın en kalabalık caddesinde oluşan yoğun kalabalıklar nedeniyle şehrin korona virüste çok yüksek iller kategorisine yükseleceğinden endişe ediliyor.

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