Mahalleliyi isyan ettirmişlerdi: 20 aracın lastiğini kesen 'çocuklar' yakalandı

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü saat 02.00 sıralarında Beyoğlu Sururi Mehmet Efendi Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar araç lastiklerinin bıçakla patlatıldığını gördü.

Bunun üzerine vatandaşlar sokaktaki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerde iki çocuğun araçların yakına yaklaşıp bıçakla lastikleri patlattığını gören Taner Kiziroğlu (40), polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, görüntüleri inceleyerek çevrede yaptığı çalışmalar sonucunda lastikleri bıçaklayan iki çocuğun eşkalini ve kimliğini tespit etti. Beyoğlu polisi, 13 yaşındaki Emirhan Ç. ile 9 yaşındaki Muhammed O’yu muhafaza altına aldı.

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Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen çocuklar, ardından Beyoğlu Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.

Büroda işlemleri yapılan çocuklar ailelerine teslim edilirken, 13 yaşındaki Emirhan Ç’nin önümüzdeki hafta “mala zarar verme” suçundan çocuk savcısına ifade vereceği öğrenildi.

Öte yandan çocukların lastikleri patlattığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

“Ben 40 yıldır burada yaşıyorum, böylesini görmedim”

Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, “Sabah işe gitmek için evden çıktık ve araçlarımıza doğru yöneldik. Camdan baktığımda komşun aracının lastiğinin patladığını gördüm. Kameralara baktık, her şey ortada ama biz 1 aydır bunlardan bıktık. Komşumun hastaneye giderken lastiğinin patladığını görüyorum. Peşinden kardeşim arıyor, onun da lastiğini patlatıyorlar.

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YAPTIRAN BAŞKASI...

Bundan 1 ay önce arkadaşımdan aldığım aracımın aynasını kırıyorlar ve lastiklerini patlatıyorlar. Aşağı sokaktaki tüm araçların camları kırılıyor ve lastikleri patlatılıyor. Yani biz bunlardan bıktık. İş yapmayan lastikçi dua ediyor. Bunlar çocuk ama yaptıran başkası. Ben 40 yıldır burada yaşıyorum, böylesini görmedim” dedi.

GÜNDEM İki günde 150 aracın lastiği kesildi

FOTOĞRAF 9 Hırsızlık olayı, dün saat 17.00 sıralarında Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi Ata Bulvarı'nda meydana geldi. İnşaat firması sahibi Osman K., Nilüfer ilçesindeki arsasını 1 milyon 600 bin TL'ye sattı. Tapu ve Kadastro 4. Bölge Müdürlüğü'nde teslim aldığı parayı çantaya koyan Osman K., beraberine arkadaşı C.P.'yi (49) de alıp, bankaya gitmek için otomobiliyle yola çıktı. Ancak Ata Bulvarı'na geldiklerinde otomobilin lastiği patladı. Osman K. ve C.P., patlayan lastiği yedek lastik ile değiştirdi. Osman K. yeniden otomobile bindiğinde 1 milyon 600 bin TL'nin bulunduğu çantanın otomobilde olmadığını fark etti. Yaptığı aramalara rağmen çantasını bulamayan Osman K., polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede otomobilin lastiğine özel yapım çivi batırıldığını belirledi. Otomobil lastiğinin patladığı noktanın, güvenlik kameralarının açısı dışında kaldığını tespit eden ekipler, MOBESE kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde Osman K.'nin otomobilinin başka bir otomobil tarafından takip edildiği ortaya çıktı. Yapılan kısa süreli çalışma sonunda ise takipte kullanılan otomobil, Küçük Sanayi Sitesi'nde terk edilmiş olarak bulundu. Otomobile 200 metre mesafede ise parçalanmış bir cep telefonu bulundu. Telefonu incelemeye alan polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirleyerek, yakalamak için çalışma yapıyor. Otomobilin lastiğini patlatıp 1 milyon 600 bin TL’sini çaldılar Bursa'da inşaat firması sahibi Osman K.'nin (59) arsa satışından aldığı 1 milyon 600 bin TL'yi koyduğu çanta, otomobilinin patlayan lastiğini değiştirmek isterken çalındı. Polis, Osman K.'nin otomobilinin lastiğine özel yapım çivi batırıldığını ve bir başka araç tarafından takip edildiğini belirledi. Takipte kullanılan otomobil terk edilmiş halde bulunurken, polis şüphelileri arıyor.

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FOTOĞRAF 11 İnegöl'de ikamet eden Onur Aydemir isimli genç, kendi şirketleri üzerine Bursa'dan bir otomobil almak için bayie gitti. Beğendiği arabanın parasını ödeyerek aracının gelmesini bekledi. 5 Ocak 2021 tarihinde aracı teslim alan genç, sıfır aracını ekspere götürdü. Bagajında sökme takma olduğunu ve komple boyalı olduğunu öğrenince neye uğradığını şaşırdı. Soluğu bayide alan Aydemir'e hatanın fabrikadan kaynaklandığı söylendi. Onur Aydemir, ''22 Aralık 2020 tarihinde 458 bin 300 lira vererek sıfır Wolksvagen Tiguan aracımı aldım. Arabamı 5 Ocak 2021 tarihinde teslim aldım. 15 Ocak tarihinde Ekspertiz yaptırdım. Ekspertiz sıfır aldığımız aracının bagajında sökme takma olduğunu ve bagajın komple boyalı olduğunu söyledi bana. Mikron değerleri neticesinde yüksek çıkıyor. 18 Ocak tarihinde bayiye gittiğimde boya ustası da aynı şekilde sökme takma olduğunu ve bagaj kapağının komple boyalı olduğunu söyledi. Bayi müdürü ise bunu hiç bir şekilde kabul etmediğini ve sürekli fabrika hatası olduğunu söylüyor. Ben de fabrikanın böyle bir hata yapacağına ihtimal vermediğim için, Almanya'da bir abim vardı, onun yardımıyla şasi numarasında yaptırdığım sorgulamada, Almanca ve Türkçe olarak bagaj kapağında sıkıntı olduğu ve boya ile mikro değerlerinin kontrol edilmesi gerektiği söylendi. 19 Ocak 2021 tarihinde bir kez daha ekspertiz yaptırdım, iki tane olsun, belki biri yanlışlık yapmıştır diye. Ancak her iki ekspertizin raporları bir birleriyle uyuşuyor. Avukatıma başvurdum, araç firma üzerine olduğu için ona göre dava açtı. Önce devreye arabulucu girdi. Burada bizlere şaka gibi bir teklif verdiler. 2 paket ücretsiz bakım ve ücretsiz onarım verdiler. Çocuk oyuncağı gibi bizleri kandırmaya çalışıyorlar. Ben bu aracı sattığımda, değer kaybım ne olacak? Ben gerekirse davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşımayı düşünüyorum. Sıfır araba, yani şok olmamak mümkün değil. Ben hatalı araba almak isteseydim neden gidip sıfır alayım? İkinci el alırdım. Benim amacım hatasız arabaya binmek. Bundan sonraki süreç mahkeme yoluyla devam edecek. Sonuna kadar gideceğim, haklıyım çünkü. Burada sıfır araba alacaklara tavsiyem şudur, mutlaka arabayı almadan önce ekspertize sokun, sıfır araba alıyorum diye kanmayın şeklinde konuştu. 460 bin liraya sıfır otomobil aldı: Hasarlı çıktı Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet eden bir genç, bayiden sıfır aldığı araçla hayatının şokunu yaşadı.

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Video: Sahtekar lastikçilerin yaptığı 'pes' dedirtti