|
Gündem

Maher Zain depremzedelere bir TIR yardım gönderdi

Dünyaca ünlü Müslüman sanatçı Maher Zain Kahramanmaraş'taki iki büyük depremden etkilenen depremzedelere bir TIR yardım gönderdi. İnsan Vakfı'nın Adıyaman'da kurduğu lojistik merkezi ve aşevini ziyaret eden Maher Zain ekibiyle beraber yapılan çalışmaları da yerinde inceledi.

Ali Üçpunar
Ali Üçpunar
13:14 . 11/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Maher Zain'den depremzedelere yardım

Maher Zain'den depremzedelere yardım

Dünyaca ünlü Müslüman sanatçı Maher Zain, Türkiye'yi derinden etkileyen asrın faciası Kahramanmaraş depreminde, afet bölgesinde arama kurtarma ve insani yardım faaliyetleri yürüten İnsan Vakfı'na bir TIR insani yardım malzemesi bağışladı.

İnsan Vakfı'nın Adıyaman'da kurduğu lojistik merkezi ve aşevini ziyaret eden Maher Zain ekibiyle beraber yapılan çalışmaları da yerinde inceledi.

İnsan Vakfı

Bakanlar kurulu kararıyla "Kamu Yararına Faaliyet" gösteren İnsan Vakfı, depremin ilk gününden bu yana 2100'e yakın saha ekibi, 16 aşevi-lojistik merkeziyle deprem bölgesinde arama kurtarma ve insani yardım faaliyetleri yürütüyor. İnsan Vakfı'nı kurduğu aşevlerinde yaklaşık 60 bin kişiye her gün yemek dağıtılıyor.

Maher Zain kimdir?

Maher Zain (Arapça: ماهر زين‎; d. 16 Temmuz 1981, Trablusşam), Lübnan doğumlu İsveçli Müslüman bir R&B şarkıcısı, söz yazarı ve müzik yapımcısı. İlk albümü olan Thank You Allah (Teşekkür Ederim Allah) 2009 yılında piyasaya sürülmüş ve uluslararası çapta bir başarı elde etti.


#Maher Zain
#Adıyaman
#son depremler
#deprem
#İnsan Vakfı
#elbistan deprem
#Hatay Deprem
#Yardım
#STK
1 saat önce
default-profile-img
Maher Zain depremzedelere bir TIR yardım gönderdi
Diyarbekirspor'dan 'ligden çekime' başvurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesi Diyarbakır'da konuşuyor
Mucize haberleri peş peşe geliyor: 129. saatte altı kişi birden kurtarıldı
Enkaz altında kalan 2 aylık bebek 128 saat sonra sağ çıkarıldı
Enkaz altında kalan 2 aylık bebek 128 saat sonra sağ çıkarıldı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.