Maher Zain depremzedelere bir TIR yardım gönderdi

Bölgenin yaklaşık iki dakika boyunca sarsıldığını ve 500 tane atom bombasının yarattığı etkiye enerjiye sahip olduğunu dile getiren AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, sosyal medyadaki volkanik patlama iddialarına ilişkin ise "Göksu'nun büyük kızılcık köyünde sosyal medyada volkan patlaması şeklinde yorumlar yapıldı. Sikorsky helikopterimizi oraya gönderdik. Volkanik kül, volkan patlaması ve gaz çıkışı yoktur. Deprem etkisiyle basit bir kütle hareketinden başka bir şey değil." ifadelerini kullandı.