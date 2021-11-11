Mahir Ünal: Sosyal medya düzenlemesinin amacı dezenformasyonu engellemek

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, CNN Türk canlı yayınında, sosyal medya düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Bu kadar dezenformasyona maruz kalınmasının sebebini konuşmak gerekiyor." diyen Ünal, sorunun Türkiye'nin değil tüm dünyanın bir sorunu olduğunu ifade etti.

Özellikle karantina sonrasında insanların buradan sosyalleştiğini vurgulayan Ünal, "Dezenformasyon içinde bir de özellikle ve organize yapılan bir durum da var. İlginç bir şey söyleyeyim. Soğuk savaş döneminde böyle bir algının oluşma süresi yaklaşık 1 yılı alırken, günümüzde 5 saat ile 1 gün arasına düşmüş durumda süre. O kadar hızlı yayılıyor ki, siz teyit edip, haberin kaynağını bulana kadar, gerçeği iletişim kanallarına atana kadar algı zaten kirlenmiş oluyor." diye konuştu.

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"SİZ GERÇEĞİ ANLATANA KADAR SİSLİ ORTAM YARATIYORLAR"

Bunun adeta bir sis bombası atmak gibi bir şey olduğunu ifade eden Ünal, "Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlığı ile ilgili bir problem yok diyorsunuz ama, siz bunu anlatana kadar, o sisli ortamı yaratmış oluyorlar. Türkiye'ye has bir şey değil." dedi.

Meclis'e Facebook temsilcileri geldiğini ve talan haberleri kaldırmayacaklarını vurgulayan Ünal, "'Dedikleri yalan haberi kaldırmayacağız, kısıtlayacağız' dediler. Bu konuda Almanya'yı esas aldık. Adalet Bakanlığımız ile beraber çalışıyoruz. Sosyal medyadaki suçlarla gerçek suçlar arasında nitelik olarak çok fazla fark var. Dünya bu konuda bir arayış içinde biz de AB hattında kalarak bu sorunu çözmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

GÜNDEM Yalan haberi kaldırmıyoruz

"AMAÇ DEZENFORMASYONU ENGELLEMEK"

Sosyal medya düzenlemesinde amacın kişilerin temel haklarını korumak ve dezenformasyonu engellemek olduğunu vurgulayan Ünal, "Bir şeyin dezenformasyon olup olmadığına tabii ki bağımsız bir kurul karar verecek. İnternet ortamındaki dezenformasyon sorununu sistem içerisinde teyit mekanizmaları oluşturarak çözmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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Ünal sözlerinin devamında ise şunları söyledi:

"DEZENFORMASYON BİR TERÖR BİÇİMİ"

"Dezenformasyonun içinde bir şey daha var ki, o da organize ve bir amaca matuf yapılıyor olması. Mesela dezenformasyonu üreten kaynak, sonra hangi iletişim kaynaklarından servis edilmiş, köşe yazarları bunu nasıl işlemişler, bunların hepsi bir araya geldiğinde dezenformasyon dediğimiz şey oluşuyor.

Dezenformasyon bu yönüyle bir terör biçimi. İnsanları sabote ediyorsunuz. Türkiye'nin ekonomisinden, insanların kaygılarına kadar birçok kaygılanma oluşturuyorsunuz. Bir yönüyle dezenformasyon topluma sis bombası atmaktır. O sisli ortamda siz amaçlarınızı gerçekleştiriyorsunuz.

"DEZENFORMASYONLA MÜCADELE KANUNUYLA İLGİLİ YENİ DÜZENLEME KAÇINILMAZ"

Sosyal medya da bu konuyu kabul ediyor. Sorun yaşadıklarını açıklıyorlar. Mesela Almanya ve Fransa 24 saat içerisinde kaldırılması talep ediyor. Kaldırılmazsa para cezasını tanımlamış. Bizde de aynı şekil.

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Twitter bir temsilcilik açtı. Yasanın arkasından dolaştı. Ortada bir temsilci, muhatap yok. Dezenformasyonla mücadele kanunuyla ilgili de yeni bir düzenleme kaçınılmaz. 5651 para cezasından bant daraltmaya kadar birçok cezayı kapsıyor.

ABD hukukuna göre sosyal medya platformlarının müdahalesiz olması gerekiyor. Ama Twitter ABD seçimlerinde, Trump uyarmasına rağmen kendi hukuklarını uyguladılar. Eğer Twitter Almanya'nın kurallarını uyguluyor, Türkiye'nin uygulamıyorsa burada bir sorun vardır.

Biz bu düzenlemeleri yaparken kendi vatandaşlarımızın haklarını korumak için yapıyoruz. Siz Suriye'deki terör örgütünün mensubuna mavi tık vereceksiniz, Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı'nın hesabını askıya alacaksınız. Böyle bir şey olabilir mi?

KİŞİLERE YÖNELİK YAPTIRIM OLACAK MI?

Kişilere yönelik cezalar Türk Ceza Kanunu'nda zaten belli. Burada asıl sorun, yurtdışı, FETÖ'cü hesaplar. Yurtdışından Türkiye'ye yönelik provokatif paylaşımlarda bulunuyorlar. Twitter'a "Bunlar karalama kampanyasında bulunuyor, yalan söylüyor, müdahale et" dediğimizde tersini yapıyorlarsa burada bir sorun var."

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