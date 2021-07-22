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POLİTİKA

Mahir Ünal'dan ABD'nin fonladığı medya kuruluşlarına sert tepki: Türkiye’nin özgüvenine saldırıyorlar

Amerika’nın Türkiye’de fonladığı medya kuruluşlarının listesinin açıklanmasıyla ilgili konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Amerika’nın içeride fonladığı 40 bin, 50 bin, 165 bin dolar destek sağladığı medya kuruluşları ne yapıyorlar? Türkiye’nin özgüvenine saldırıyorlar. Türkiye’nin yapabilme kapasitesine saldırıyorlar" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Mahir Ünaldan ABDnin fonladığı medya kuruluşlarına sert tepki: Türkiye’nin özgüvenine saldırıyorlar
Mahir Ünal

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, bayramın üçüncü gününde Kahramanmaraş’ın Elbistan, Afşin ve Göksun ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Muhalefeti eleştiren Ünal, muhalefetin elinde yapım değil yıkım listesi olduğunu söyleyerek, “Bir ülkede muhalefet ne der? Sen duble yol yaptın ben daha iyisini yapacağım. Sen savunma sanayinde SİHA yaptın ben insansız uçak yapacağım. Sen doğu Akdeniz’de haklarımızı korudun ben doğalgaz çıkaracağım der. Peki, CHP’nin hiç bu güne kadar ya da diğer birbirine benzemezler ittifakından birinin bu güne kadar şunu yapacağız dediğini duydunuz mu? Ellerinde bir liste var; gelince Kanal İstanbul’u kaldıracağız, üçüncü hava alanını kaldıracağız, üçüncü köprüye gerek yok, Sabiha Gökçen’i niye yaptınız? Adamların elinde bir yapım listesi yok yıkım listesi var” dedi.

Mahir Ünal
Mahir Ünal

"FONDAŞ MEDYA TÜRKİYE'NİN ÖZGÜVENİNE SALDIRIYOR"

Türkiye’ye Almanya’dan, Fransa’dan, İngiltere’den, Hollanda’dan bakıldığında büyük bölgesel güç görüldüğünü belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, “Türkiye süper güç olamazmış. Türkiye bölgesel güç değilmiş. Bunu kimler söylüyor? Bunu Fondaş gazeteciler söylüyor." dedi.

Amerikalı bir kuruluşun Amerika’nın Türkiye’de fonladığı medya kuruluşlarını açıkladığını kaydeden Ünal, "Amerika’nın içeride fonladığı 40 bin, 50 bin, 165 bin dolar destek sağladığı medya kuruluşları ne yapıyorlar? Türkiye’nin özgüvenine saldırıyorlar. Türkiye’nin yapabilme kapasitesine saldırıyorlar. Silahlı insansız hava aracı yapıyoruz bir de bakıyoruz ki dalga geçmişler. İtibarsızlaştırmak için o drone onu markette de satıyorlar diyorlar. Doğalgaz buluyoruz ne olacak ki diyorlar. Bölgenin kaderini değiştiriyorsunuz, yüz yıl sonra kuzey Afrika’ya gidiyorsunuz, yüz yıl sonra Kafkaslara dönüyorsunuz, 30 yıldır Karabağ’da çözülmeyen sorunu çözüyorsunuz, Libya’da birçok ülkenin arkasında durduğu darbeci Hafter’i bertaraf ediyorsunuz, Doğu Akdeniz’de haklarınızı koruyorsunuz bunlar itibarsızlaştırmaya ve alay etmeye devam ediyorlar. Niye, çünkü fondaşlar. Çünkü bunun için fonlanıyorlar." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin yapabiliriz deme cesaretine saldırdıklarını kaydeden Ünal, "Ben Türkiye geleceğin süper gücüdür deyince çok rahatsız olmuşlar. Bir millet düşünün ki gece tankların, helikopterlerin ve mermilerin önüne çıplak göğsünü siper etsin, çıplak elleriyle devletini kurtarsın sabahleyin hiçbir şey olmamış gibi elini yüzünü yıkayıp işine gitsin” şeklinde konuştu.

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