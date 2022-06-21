Mahkeme kararını eleştiren Kılıçdaroğlu'na Pınar Gültekin'in ailesine 'davadan vazgeç' diyen CHP'li Girgin hatırlatıldı

Muğla'da yaşayan 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i vahşice öldüren Cemal Metin Avcı'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 'haksız tahrik indirimi' ile 23 yıla indirildi.

Duruşmada tutuksuz sanıklar kardeş Mertcan Avcı, anne Ayten Avcı, baba Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın ise beraatine karar verildi.

GÜNDEM Pınar’ın babası o ismi açıkladı: CHP’li vekilden ahlaksız teklif

Pınar Gültekin

Mahkemenin kararı tartışma ve tepkileri beraberinde getirirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin grup toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, ''Adalet yoktur dedik ama, Pınar Gültekin vakası var. Önce yakılan sonra parçalanan Pınar Gültekin'e, yargıç haksız tahrik indirimi sağladı. Müebbeti 23 yıla indirdi. Hangi vicdan kabul eder? Kadınların susmaması lazım'' ifadelerini kullandı.

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Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin

KILIÇDAROĞLU'NA 'GİRGİN' HATIRLATMASI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Pınar Gültekin ile ilgili açıklamaları sonrası sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi.

Kılıçdaroğlu'na, Gültekin ailesine davadan vazgeçmesi için telefon eden CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin hatırlatıldı.

GÜNDEM Pınar Gültekin'in babası: CHP Milletvekili Süleyman Girgin bana 'davadan vazgeç' dedi

CHP'Lİ GİRGİN 'DAVADAN VAZGEÇ' DEMİŞTİ

Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, CHP'li bir milletvekilinin kendisini telefonla arayarak "davadan vazgeç" dediğini öne sürmüş daha sonra o ismin CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin olduğunu açıklamıştı.

Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, CHP'li bir milletvekilinin kendisini telefonla arayarak "davadan vazgeç" dediğini öne sürmüş daha sonra o ismin CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin olduğunu açıklamıştı.





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KILIÇDAROĞLU SORUYU YANITSIZ BIRAKMIŞTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen Pınar Gültekin'in babasının davadan vazgeçmesi için 'Bana vazgeç diyen CHP'li Süleyman Girgin oldu' sözleriyle ilgili olarak sorulan soruya, 'Buna yanıt verdim zaten' dedi. Kılıçdaroğlu'nun danışmanları ise 'Soru alamayacağımızı belirttik' dedi.

"O ZAMAN NEDEN SUSTUN"

Sosyal medyada birçok kullanıcı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Pınar Gültekin davasına yönelik açıklamalarını 'ikiyüzlülük' olarak niteledi. Birçok kullanıcı, "Madem bu kadar duyarlısın o zaman niye sustun, kendi vekiline niye tepki göstermedin" diyerek Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

Ayrıca Kılıçdaroğlu'na CHP içinde defalarca yaşanan kadına şiddet, taciz ve tecavüz olayları da hatırlatıldı. Kılıçdaroğlu'nun parti içinde yaşanan ahlak dışı olaylara sessiz kalması hatta genel merkez tarafından örtbas edilmeye çalışılması sıkça kamuoyuna yansımıştı.

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GÜNDEM 'Davadan vazgeç' diyen CHP'li 4 Ocak'ta açıklanacak: Olayın üzeri örtülmesin, etkili bir disiplin mekanizması hayata geçirilmeli

GÜNDEM Pınar’ın babasına “davadan vazgeç” dediği iddia edilen CHP'li Girgin: En ufak bir ima varsa istifa ederim

FOTOĞRAF 32 Türkiye'nin kanını donduran Pınar Gültekin cinayetinde katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın 'canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan yargılandığı davada karar verildi. Katil Cemal Metin Avcı'ya verilen müebbet hapis cezası, haksız tahrikle 23 yıla indirildi. Yargılanan tutuksuz sanık kardeşi Mertcan Avcı, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan’ın ise beraatine karar verdi.<br><br> Karar tepkileri beraberinde getirirken katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın avukatının duruşmada yaptığı skandal savunma ortaya çıktı. \"DURUP DURURKEN PINAR'I ÖLDÜREYİM DEMEDİ\"<br><br>Avukat savunmasında, \"Müvekkilim durup dururken gideyim şu Pınar'ı öldüreyim dememiştir\" dedi.<br><br> \"CANAVARCA HİSLE HAREKET ETMEDİ\"<br><br>Müvekkilinin canavarca cinayet işlemediğini savunan avukat, \"Müvekkil, canavarca hisle hareket etse başka türlü öldürürdü ellerini bağlayarak vs şekilde öldürürdü ama müvekkil, maktül hiç hareket etmediğini anlayınca gidip benzin alıp yakmıştır, amacı suç delillerini gizlemektir.<br><br> \"İTİRAF ETMESEYDİ CESET BULUNAMAZDI\"<br><br>Adalet tecelli etsin deniyor ama müvekkilim itiraf edip cesedin yerini gösterdiği için bu aşamaya gelinmiştir yoksa maktulün cesedinin bulunması mümkün değildi.\" savunmasında bulundu. Pınar Gültekin duruşmasında sanık avukatından tüyler ürperten savunma: Durup dururken 'öldüreyim' demedi Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Müebbet kararı "haksız tahrik" ile 23 yıla indirildi. Karar tepkileri beraberinde getirirken, duruşma sırasında Avcı'nın avukatının savunması ortaya çıktı. Sanık avukatı, müvekkilinin "durup dururken Pınar'ı öldürmediğini" ve cinayeti 'canavarca hisle' işlemediğini öne sürdü. Avukatın açıklamaları sırasında mahkeme salonu buz kesti.

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