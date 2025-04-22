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Mahkemeden emsal karar: Bu emoji cinsel taciz sayıldı

Mahkemeden emsal karar: Bu emoji cinsel taciz sayıldı

11:4622/04/2025, mardi
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Diyarbakır’da bir kadına sosyal medya üzerinden gönderilen mesajlar ve öpücük emojisi, cinsel taciz suçlamasına yol açtı. Mahkeme, bu olayda emsal teşkil edecek bir karara imza attı.

Diyarbakır’da yaşayan 32 yaşındaki ev hanımı Z.Y., sosyal medya hesabından tanımadığı G.D. tarafından gönderilen mesajlar üzerine Cumhuriyet Savcılığı’na başvurdu. G.D., Z.Y.’ye “harikasın canım, çok tatlısın canım” şeklinde mesajlar yazdı ve öpücük emojisi gönderdi.


Para cezası ve denetim


Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan dava sonucunda, G.D. hakkında cinsel taciz suçlamasıyla yargılama yapıldı. 7’inci Asliye Ceza Mahkemesi, sanığı 2 bin 800 lira idari para cezasına çarptırdı. Ayrıca, denetim kapsamında G.D.’nin 5 yıl içinde aynı suçu işlemesi durumunda hapis cezası alacağına hükmedildi.


Emsal karar


Savcı, sanığın çelişkili ifadeler verdiğini ve suçtan kurtulmaya çalıştığını belirtti. TCK’nin ilgili maddeleri gereğince cezalandırılmasını talep eden savcı, sanığın müştekiye farklı zamanlarda mesajlar gönderdiğini ve öpücük emojisi kullandığını vurguladı.


Mahkeme, sosyal medya üzerinden tanımadığı bir kadına gönderilen mesajların cinsel taciz olarak değerlendirilebileceğini belirterek, emsal niteliğinde bir karar verdi.



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