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Diyarbakır'da kaçan dana sekiz aydır yakalanamıyor: Artık yabanileşti

Diyarbakır'da kaçan dana sekiz aydır yakalanamıyor: Artık yabanileşti

18:4219/04/2025, Cumartesi
G: 19/04/2025, Cumartesi
DHA
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Kaçan dana, mahallelinin çabasına rağmen aylardır yakalanamıyor.
Kaçan dana, mahallelinin çabasına rağmen aylardır yakalanamıyor.

Diyarbakır'da ahırın yıkılma işlemi sırasında seslerden korkup kaçan dana sekiz aydır yakalanamıyor. Kaçtıktan sonra yabanileştiği belirtilen hayvanın insanları görünce kaçtığı, kimseyi kendisine üç kilometreden fazla yaklaştırmadığı belirtildi.

Diyarbakır'da, 4 aylıkken içinde olduğu ahırın duvarlarının yıkımı sırasında seslerden korkan dana, kendisini dışarı çıkaran sahibi Sıdıka Kurt'a tekme atıp kaçtı. 8 aydır yakalanamayan dananın yabanileştiği belirtildi.

Sahibini yere düşürüp kaçtı

Olay, Sur ilçesi kırsal Erimli Mahallesi'nde meydana geldi. 6 Şubat 2023 depremlerinde mahallede bazı evler ve ahırlar zarar gördü. Sıdıka Kurt, ahırını yıkmak için Eylül 2024'te ekipleri çağırdı. İş makinelerinin yıktığı ahırdaki 4 aylık dana, seslerden dolayı korktu. Dışarı çıkması için kendisine kapıyı açan sahibi Sıdıka Kurt'u tekmeleyip yere düşüren dana, kaçtı. Mahallelinin de çabalarına rağmen dana, 8 aydır yakalanamıyor.

Kaçtıktan sonra yabanileşti, kimseyi yaklaştırmıyor

Sıdıka Kurt'un akrabası olan Mehmet Ayhan, "Depremden dolayı çoğu evimiz hasar gördü. İneğin kaldığı yer de zarar gördüğü için iş makinesini çağırdılar ve duvarlarını kırdılar. Bu yıkım yapılırken hayvan da içerdeydi. Seslerden dolayı panikledi. Sahibi kapıyı açınca ona da vurup kaçtı. Kaçtıktan sonra yabanileşiyor. Bizim çobanlarımız görüyor ama insanları görünce kaçıyor. 3 kilometre boyunca yaklaşamıyorsun ve kaçıyor." dedi.



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