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İSTANBUL

Mahkemeden Osman Kavala kararı: Tutuklu kalmaya devam

Birleştirilen Gezi Parkı ve Çarşı davalarının tek tutuklu sanığı Osman Kavala hakkında aylık tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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Haber Merkezi DHA
Mahkemeden Osman Kavala kararı: Tutuklu kalmaya devam
Osman Kavala'nın tutukluluk hali devam edecek.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Osman Kavala hakkında bugün dosya üzerinden aylık tutukluluk incelemesi yapıldı. Mahkeme, Kavala'nın tutukluluğunun oy çokluğuyla devamına karar verdi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde en son 26 Kasım'da görülen duruşmada da, mahkeme heyeti oy çokluğuyla Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar vermişti. Avukatlar tarafından bu karara yapılan itirazı ise İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 Aralık'ta reddedilmişti.

Kavala'nın bir sonraki duruşması 17 Ocak'ta yapılacak. Osman Kavala, 1 Kasım 2017 tarihinden bu yana tutuklu bulunuyor.

DAVALAR BİRLEŞMİŞTİ

Gezi kalkışmasını finanse etmekle suçlanan Osman Kavala, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde beraat etmiş, istinaf mahkemesi beraat kararını bozmuştu. İkinci kez yapılan yargılamada ise önce Kavala ve eski CIA danışmanı Henri Barkey'e İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan 15 Temmuz davası birleştirilmişti. Daha sonra Gezi ana davası 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 35 Çarşı üyesinin yargılandığı davayla birleştirilmişti.

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