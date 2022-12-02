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POLİTİKA

Mahkemeden Şebnem Korur Fincancı kararı: 23 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan Ankara'da hazırlanıp yetkisizlik kararıyla İstanbul'a gönderilen iddianame, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Fincancı 23 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.

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Mahkemeden Şebnem Korur Fincancı kararı: 23 Aralıkta hakim karşısına çıkacak
​TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı

TSK'ya yönelik açıklamalarıyla ilgili hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve yetkisizlik kararıyla İstanbul'a gönderilen iddianame kabul edildi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Fincancı'nın, ulusal düzeyde ve resmi sıfatı ile gayriresmi bir haber kanalında canlı bağlantı yaparak, bulunduğu makamı, mesleki konumunu propaganda faaliyetinde kullandığı ifade edilen iddianamede, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, Fincancı'nın ikamet adresinin İstanbul olması nedeniyle yetkisizlik kararıyla gönderilen iddianame, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından incelendi.

MAHKEME TARİHİ BELLİ OLDU

İddianameyi kabul eden mahkeme, Fincancı'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. TTB Başkanı Fincancı'nın yargılanmasına 23 Aralık Cuma günü başlanacak.


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