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ANKARA TÜRKİYE

Mahkemelerde koronavirüse karşı önlem: Duruşma salonlarında sanık ile mahkeme heyeti arasına naylon branda çekildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında adliyelerde normalleşme döneminin başlamasıyla Ankara Adliyesi'nde de bazı mahkemeler kendilerine has tedbirler uyguladı. Duruşma salonlarında sanık ile mahkeme heyeti arasına naylon branda çekildi.

Haber Merkezi AA
Bazı duruşma salonlarında sanık ile mahkeme heyeti arasına şeffaf naylon branda çekildi
Bazı duruşma salonlarında sanık ile mahkeme heyeti arasına şeffaf naylon branda çekildi

Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri kapsamında Ankara Adalet Sarayı'nda normalleşme dönemi uygulamaları hayata geçirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, adliye içerisinde sosyal mesafe kurallarına uyulmasını sağlayacak düzenlemeler yaptı.

AA
Bazı duruşma salonlarında sanık ile mahkeme heyeti arasına şeffaf naylon branda çekildi.

Bu kapsamda, adliye giriş kapılarına sosyal mesafe kurallarını hatırlatan uyarı ve bilgilendirme afişleri ile duruşma salonlarının kapılarına içeriye en fazla kaç kişinin girebileceğinin belirtildiği levhalar asıldı.

Ayrıca mübaşirler, duruşma sırasında nasıl davranılması gerektiği konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

AA
Bazı duruşma salonlarında sanık ile mahkeme heyeti arasına şeffaf naylon branda çekildi

Şeffaf brandalı önlem

Adliyede yoğunluğun artmasıyla birlikte kimi mahkeme ve kalemler ise koronavirüse karşı farklı tedbirlere başvurdu.

Bazı duruşma salonlarında sanık ile mahkeme heyeti arasına şeffaf naylon branda çekildiği, bazılarında ise hakim kürsünün etrafının çıta ve brandayla izole edildiği görüldü.

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