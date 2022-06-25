Mahmud Hocaefendi’yi ümmet uğurladı: Şehzadebaşı'ndan Edirnekapı'ya, Balat'tan Vatan'a yüz binler saf tuttu

İsmailağa Cemaati lideri ve İslam alimi Mahmud Ustaosmanoğlu Hocaefendi, İstanbul Fatih’te yüz binlerin katıldığı cenaze töreniyle ebediyete uğurlandı.

Mahmud Ustaosmanoğlu

BİNLERCE HATİM İNDİRİLDİ

Mahmud Ustaosmanoğlu Hocaefendi’nin vefat haberinin ardından, Türkiye’nin 81 vilayeti ile dünyanın dört bir yanından İstanbul’a akın eden vatandaşların toplanma adresi İsmailağa Cami ve Fatih Camii oldu. Sabaha kadar açık olan İsmailağa Camii’nde binlerce hatim indirildi, dualar edildi.

ON BİNLERLE SABAH NAMAZI

Fatih Camii’nde cenaze namazına katılmak isteyenlerin bekleyişi ise gece saatlerinden itibaren başladı. Camiyi ve avluyu hınca hınç dolduran on binlerce insan sabah namazında omuz omuza saf tuttu. Cenaze töreni nedeniyle cami ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Fatih Camii’ne çıkan tüm yollar trafiğe kapatıldı, güvenlik için barikatlar ve polis kontrol noktaları kuruldu.

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YOLLAR, SOKAKLAR DOLDU

Sabah saat 10.00 civarında Fatih Camii ve camiye çıkan yollarda adım atacak yer bile kalmadı. Cuma saatinde ise Şehzadebaşı’ndan Edirnekapı’ya, Balat’tan, Vatan Caddesini Fatih’e bağlayan tüm sokaklara kadar her yer hınca hınç doldu. Camii çevresinde vatandaşlara lokma dağıtıldı, cenaze namazına gideceklere de seccadeler verildi. Kalabalıklar arasında vinçlere asılan dev hoparlörlerden camide okunan dualar dinletildi. Ustaosmanoğlu’nun naaşı öğle vaktine yakın Beykoz’daki evinden dualarla alınarak Fatih Camii’ne getirildi.

Ustaosmanoğlu’nu son yolculuğuna uğurlamak için vatandaşlar erken saatlerde Fatih Camisi ve çevresine akın etti.

CUMA NAMAZINI ERBAŞ KILDIRDI

Cuma ezanının okunmasıyla birlikte yüzbinler Fatih Camii ve civarında saf tuttu. Cuma namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Dua sonrasında cenaze namazına geçildi. Cenaze namazını Mahmud Hocaefendi’nin oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu kıldırdı. Mahmut Eren Hoca da bir konuşma yaparak yüzbinlerden helallik aldı. Eren, “Bu sevgi seli, bu mahşeri kalabalık, nefreti mezhep, yalanı meslek, iftirayı meşreb edinenlere rağmen ömrü boyunca sadece ‘Allah’ diyen ve İslam’ın emirlerini tavizsiz yaşayan bir kulun ne kadar sevildiğini, ne kadar sevilmesi gerektiğini ve ne kadar sevileceğini en gür sesiyle bize ispat ediyor, ilan ediyor. Ey cemaat, Allah’tan başkasının müşterisi olmayın. Allah şehadetlerinizi, haklarınızı dualarınızı kabul eylesin. Uzaktan yakından iştirak ettiniz. Başta devlet büyüklerimiz olmak üzere Allah hepinizden razı olsun.” ifadelerini kullandı.

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MÜRŞİDİNİN YANINA UĞURLANDI

Mahmud Hocaefendi’nin naaşı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptırdığı duanın ardından omuzlarda taşınıp cenaze aracına konularak Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığına götürüldü. Yollar kapalı olduğu için on binlerce insan da yürüyerek mezarlığa gitti. Mahmud Hocaefendi’nin burada vasiyet ettiği gibi mürşidi Ahıskalı Ali Haydar Efendi’nin kabrinin yanında toprağa verildi.

Erdoğan, Mahmut Ustaosmanoğlu’nun ntabutunu omuzladı.n

Yolundan zerre taviz vermedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan da cenazede bir konuşma yaptı. “Kendisini tanıdık, bildik ve bu imanıyla da biz sevgili habibine komşu olacağına da inanıyoruz” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Bugün ilim, irfan ve hikmet sahibi bir önderimizi ebediyete yolcu ediyoruz. 65-66 yıllarındayken Fatih İmam Hatip’te öğrenciyim. Cuma namazlarında genelde İsmailağa Camii’ne gelir orada kendisini dinlerdik, orada kendisiyle müşerref olurduk. Zaman zaman Yavuzselim Camii’nde sohbetlerinde bulunurduk. Gerçekten bir ömür, bu ümmetin manevi mimarı olarak bulunmuş Hocaefendi Hazretleri’nin şarktan garba uzayan bir mücadele ve bu mücadelede de farz, sünnet bunlardan asla zerre kadar tavizinin olmadığını biliyoruz. Son dönemlerinde gerçekten çok çile çekti. Bu çilenin ardından bugün Hakk’a uğurluyoruz. Kendisini tanıdık, bildik ve bu imanıyla da biz sevgili habibine komşu olacağına da inanıyoruz. Rabbim cümlemizi inşallah sevgili habibi ile komşu kılsın. Bu tezkiyenin ardından daha fazla konuşmaya gerek yok. Tekrar ruhu için tekrar El-Fatiha.”

Devlet cenazedeydi

Mahmut Efendi’nin cenazesinde ailesi, sevenleri ve talebelerinin yanı sıra devlet erkanı da hazır bulundu. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet eski Bakanı Abdülhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Milletvekili İlhan Kesici, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Albayrak Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ve Albayrak ailesi, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, ailesi, yakınları ve öğrencileri de katıldı.

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Dünyanın dört bir yanından geldiler

Asya, Afrika, Orta Doğu ve Balkanlar’dan çok sayıda insan Ustaosmanoğlu’nu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreter Ali Muhyiddin el-Karadaği’nin yanı sıra, Pakistan, Irak, Türkmenisten, Özbekistan, Çeçenistan, Almanya, İngiltere ve Fransa başta olmak üzere bir çok ülkeden de cenaze törenine katılım oldu.

Dualarla toprağa verildi

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu Fatih Camii’nde düzenlenen cenaze töreninde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazının ardından araca konulan Ustaosmanoğlu’nun tabutu, defnedilmek üzere Edirnekapı Mezarlığına getirildi. Çok da seveni de mezarlığa gitti. Ustaosmanoğlu, dualarla Sakızağacı Şehitliği’nde toprağa verildi.

Hasan Kılıç





Yeni önder Hasan Efendi

Cenaze töreninde vasiyeti açıklanan Mahmut Ustaosmanoğlu’nun yerine cemaatin başına Hasan Efendi Hoca’nın geleceği açıklandı. Ahmet Ustaosmanoğlu, kendilerine en çok “Efendi Hazretlerimiz, kendisinden sonra kimi yerine bırakacak?” sorusunun sorulduğunu belirtti. Bu soruya karşı mümkün olduğu kadar cevap verdiklerini ifade eden Ahmet Ustaosmanoğlu, “Ama duymayanlarınız olabilir. Bize bu görevi- vasiyetini, kardeşlerimize anlatmamızı söylemiştir. ‘Benden sonra’ tabirini kullanarak, ‘Son nefesimden sonra yerime Hasan (Kılıç) Efendi Hocamızı temsilci olarak ve cemaatin başı olarak bırakıyorum.’ Bana defalarca onu korumamı, kollamamı tembih etti. Bu hakikati söyledim. Allah hepinizden razı olsun, rızasına uygun davranmayı muvaffak kılsın” dedi. Cenaze töreninde daha sonra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mahmut Ustaosmanoğlu için dua etti.

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Hasan Kılıç kimdir?

Hasan Kılıç Hocaefendi 1930 Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Çaybaşı köyünde dünyaya geldi. İlk talebeliği mahallesindeki evinde okudu. Bursa’da askerlik hizmetini yapan Hasan Efendi’ye manevî dersini Nuri Efendi vermişti.

Cenazeden notlar...

- Ustaosmanoğlu’nun cenazesi, Beykoz Yavuz Selim Mahallesi’ndeki evinin önünde helallik alınmasının ardından, büyük bir konvoy eşliğinde Fatih Camisi’ne götürüldü.

- Vatandaşlar cami ve çevresindeki doluluğa göre kontrollü olarak alana alınırken bazı sivil toplum kuruluşları, cenaze törenine gelen vatandaşlara su ve ikramlık dağıttı.

- Ellerinde seccadeleriyle camiye ulaşmak isteyen vatandaşlar, Edirnekapı’dan Saraçhane’ye kadar Fevzipaşa Caddesi’ne bağlanan tüm cadde ve sokakları doldurdu.

- Cenaze törenine saatler kala, binlerce kişi camiye akın etti. Sabah saat 10.00’da camilerin kapıları açıldı. 1 saat içinde cami doldu. Adım atılacak yer bile kalmadı.

- Polis ekiplerinin yanı sıra Fatih Belediyesi zabıta ekipleri de önlem alırken belediyeye bağlı temizlik işleri ekipleri de cadde ve sokaklarda temizlik yaptı.

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FOTOĞRAF 18 İsmailağa Cemaati’nin lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu tedavi gördüğü hastanede hakka yürüdü. Ustaosmanoğlu, öğle namazına müteakip Fatih Camisi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ustaosmanoğlu'nun cenazesi; Fatih Camii'ndeki yoğunluk havadan görüntülendi. Cenaze töreni nedeniyle cami ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Fatih Camii sabah namazı itibariyle dolmaya başladı. 93 yaşında hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nu son yolculuğuna uğurlamak için vatandaşlar erken saatlerde Fatih Camisi ve çevresine gelerek cenaze namazını beklemeye başladı. Tam kapasite dolan caminin etrafında bulunan sokaklarda kısa bir süre sonra doldu. Cenazeye yaklaşık 3 milyon insanın katıldığı belirtiliyor. Cenaze namazının kılındığı Fatih Camii'nin kalabalığı havadan görüntülendi. Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmailağa Cemaatinin temsilcileri ve çok sayıda bürokrat katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş cenaze namazından önce tabutun başında dua etti. Cenazede cemaate seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Bugün ilim, irfan ve hikmet sahibi bir önderimizi ebediyete yolcu ediyoruz. Hoca efendi hazretlerini 65-66 yıllarındayken Fatih İmam Hatip’te öğrenciyim, Cuma namazlarında genelde İsmailağa Camii’ne gelir orada kendisini dinlerdik, orada kendisiyle müşerref olurduk. Zaman zaman Yavuzselim Camii’nde sohbetlerinde bulunurduk. Gerçekten bir ömür, bu ümmetin manevi mimarı olarak bulunmuş Hoca Efendi Hazretleri’nin şarktan garba uzayan bir mücadele ve bu mücadelede de farz, sünnet bunlardan asla zerre kadar tavizinin olmadığını biliyoruz. Son dönemlerinde gerçekten çok çile çekti. Bu çilenin ardından bugün Hakk’a uğurluyoruz. Yaş 93. Ama kendisini tanıdık, bildik ve bu imanıyla da biz sevgili habibine komşu olacağına da inanıyoruz. Rabbim cümlemizi inşallah sevgili habibi ile inşallah komşu kılsın. Bu tezkiyenin ardından daha fazla konuşmaya gerek yok. Tekrar ruhu için tekrar El-Fatiha\" dedi. Mahmut Ustaosmanoğlu cenaze namazını oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu kıldırdı. Kılınan cenaze namazı sonrası dualar eşliğinde omuzlanan tabut, defin edilmek üzere Edirnekapı'ya doğru yola çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Merhun Mahmud Ustaosmanoğlu'nun tabutuna omur vererek cenaze aracına kadar taşıdı. İsmailağa Cemaati lideri ve ömrünü İslam'a hizmete vakfetmiş Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi, Sakızağacı Mezarlığı'na defnedilecek. Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi yüzbinlerin katılımıyla Fatih Camii'nden ebediyete uğurlandı İsmailağa Cemaati lideri ve ömrünü İslam'a hizmete vakfetmiş Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi, 93 yaşında Hakk'ın rahmetine kavuştu. Bugün, Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Mahmut Hocaefendi'nin cenaze namazını ise oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu kıldırdı. Yetiştirdiği talebelerle, yaşantısıyla ve eserleriyle gönüllerde taht kuran Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi, cenaze namazının ardından yüzbinlerce kişinin katılımıyla ebediyete uğurlandı. BiP'te paylaş

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HAYAT Türkiye'nin dört bir yanından Fatih Camii'ne akın edenler Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendiyi ebediyete uğurladı