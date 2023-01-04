Gündem Mahmut Özer özel okul ücretlerine ilişkin konuştu Bugün netleşecek
ANKARA

Mahmut Özer özel okul ücretlerine ilişkin konuştu: Bugün netleşecek

Milli Eğitim Bakanı Özer, özel okul ücretlerinin artış oranına yönelik açıklamalarında, ücretlerin bugün netleşeceğini ve kamuoyuyla paylaşacaklarını aktardı.

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Haber Merkezi AA
Mahmut Özer özel okul ücretlerine ilişkin konuştu: Bugün netleşecek
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer

Özer, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Milli Eğitim Bakanı Özer, bugün saat 15.00'te özel öğretim kurumları yöneticileri ile bir değerlendirme toplantısı yapacaklarını belirterek, "Umut ediyorum ki bugün netleşecek ve kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

Bir önceki toplantının gergin olduğuna yönelik iddiaların sorulması üzerine Özer, "Yok. Biz orada sadece ücretleri konuşmadık. Biz aynı zamanda, özel öğretim kurumlarının eğitim kalitesini artırmayla ilgili yapılacak iyileştirmeler neler olabilir, hareket kabiliyetlerini daha fazla güçlendirmek için neler yapabiliriz, Milli Eğitim Bakanlığı olarak ne destek verebiliriz, çok daha geniş kapsamlı bir toplantıydı. Ücret sadece bir kısmı." diye konuştu.

Özel okul yöneticilerine ücretle ilgili beklentilerin sorulduğunu anlatan Özer, ancak bir değerlendirme yapmadıklarını söyledi.

Verimli ve saygılı bir toplantı olduğunu vurgulayan Özer, "İki şey kritik. 2023 enflasyon beklentisi 2022'ye göre çok daha düşük olacak, enflasyon düşme trendine giriyor. İkincisi; velilerin çıkarlarını merkeze alacağız." ifadesini kullandı.

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