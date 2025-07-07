Okul, her yıl LGS'de dereceye giren başarılı öğrencilerin tercih etmesi ile dikkat çekmekle kalmıyor, üniversite sınavlarında da öğrencilerini Türkiye'nin seçkin üniversitelerine yerleştirerek nitelikli bireyler yetiştirmenin gururunu yaşıyor. Fen, sosyal bilimler ve ilahiyat alanlarında üst düzey akademik donanım kazandırmayı hedefleyen eğitim anlayışı, öğrencilerin bireysel gelişimini merkeze alıyor. Okul, proje tabanlı öğrenme modelleriyle bilimsel çalışmalara ve yarışmalara katılımı teşvik ederek TÜBİTAK, TEKNOFEST gibi öğrenciye deneyim ve ilerleme imkanı sunan pek çok platformda başarılar elde ediyor.





Yabancı Dil Eğitiminde Uluslararası Açılım:

Mahmut Sami Ramazanoğlu AİHL, Arapça ve İngilizce başta olmak üzere çok dilli eğitim vizyonuyla öğrencilerini hem İslam dünyasına hem de küresel dünyaya entegre bireyler olarak yetiştiriyor. Yurt dışı dil kampları, kardeş okul projeleri ve uluslararası öğrenci değişim programlarıyla dil eğitimi sadece sınıfta değil, hayatın içinde veriliyor. Son olarak Almanya Hamburg İmam Hatip Lisesi ile gerçekleştirilen kardeş okul buluşması, bu vizyonun somut örneklerinden biri oldu.

Sosyal ve Kültürel Etkinliklerde Geniş Yelpaze:

Akademik başarılarının yanında sosyal ve kültürel etkinliklerde de oldukça aktif olan okul, düzenlediği tematik seminerler, kültür gezileri, tiyatro ve şiir dinletileri, kamp etkinlikleri, mezun buluşmaları, kermesler ve daha birçok faaliyetiyle öğrencilerin sosyal yönlerini geliştiriyor. Değerler eğitimi ve sosyal sorumluluk projeleriyle öğrencilerini sadece bilgiyle değil, ahlaki donanımla da besliyor.

Öğrencinin gelişiminde ailenin çok önemli bir rolü olduğunun farkında olan okul, Ebeveyn Akademisi çalışmaları ile aileler için de bir öğrenme ve gelişim ortamı oluyor.

Ulusal ve Uluslararası Temsil Başarısı:

Okul öğrencileri; yurt içi ve yurt dışında katıldıkları yarışmalar, bilgi olimpiyatları, Arapça şiir ve hitabet yarışmaları, uluslararası Kur'an-ı Kerim okuma yarışmaları gibi alanlarda birçok ödül kazanarak hem okulu hem de ülkemizi başarıyla temsil ediyor. Son dönemde gerçekleşen Zilhicce Umresi ve Arapça Eğitim Programı, öğrenciler için manevi ve dilsel gelişimlerini uluslararası düzeyde pekiştiren fırsatlar arasındadır.

Eğitimde Vizyon ve Misyon:

Mahmut Sami Ramazanoğlu AİHL, “fikri hür, vicdanı hür, ahlaklı ve donanımlı bireyler” yetiştirme misyonunu benimserken; eğitimde yenilikçiliği, dijitalleşmeyi ve evrensel değerlerle yerli-milli kimliğin harmanlandığı bir vizyonla geleceğe yürümektedir. Okul yöneticileri ve öğretmen kadrosu, öğrencilerin bireysel farklılıklarını gözeten bir rehberlik anlayışıyla her bireyin potansiyelini ortaya çıkarma hedefindedir.

Geleceğin liderleri, bilim insanları ve duyarlı bireyleri Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yetişiyor.

Akademik başarı, küresel vizyon, ahlaki değerler burada birleşiyor.



