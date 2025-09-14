Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı demiryolu hattı yarın hizmete açılıyor

23,8 milyar liralık yatırımla Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı demiryolu hattı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun önderliğinde hayata geçiriliyor. Bölgenin dış ticaretine katkı sağlayacak bu proje, yarın hizmete açılacak.
Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, 'Asrın Felaketi' olarak nitelendirilen depremin, 11 ilden geçen demiryolu hattında, afetin hemen ardından demiryolu bakım ekiplerinin sahada çalışmalara başladığını kaydetti.
"Bin 232 km'lik hat işletmeciliğe açılmıştır"
TCDD uzman ekiplerinin, hızlı refleksinin deprem bölgesindeki arama-kurtarma ve yardım çalışmalarına büyük katkı sağladığına işaret eden Uraloğlu, şunları ifade etti:
Depremin hemen sonrasında bakım ekiplerince ilk kontroller yapılmış, kısıtlı işletmeciliğe geçilebilmesi için hatlarımızın uygunluk durumları tespit edilmiştir.
Yapılan bakım onarım çalışmaları neticesinde toplam bin 232 kilometrelik hat, acil kullanım ve deprem yardım trenleri için işletmeciliğe açılmıştır.
"23,8 milyar TL'lik yatırım yaptık"
Depremin 11 ilden geçen demiryollarına verdiği hasarın telafisi için 2023 ve 2024'te bölgedeki demir yollarına 18,8 milyar lira yatırım yaptık.
2025 yılındaki 5 milyar liralık yatırımla birlikte, depremde hasar gören demiryolu hatlarımızın altyapı, üstyapı ile sanat yapılarının onarım, iyileştirme ve güçlendirme işleri için yapılan yatırım miktarı 23,8 milyar lira oldu.
"Çalışmalar iki etap halinde devam etti"
Depremden hasar gören Fevzipaşa-Islahiye, Köprüağzı-Maraş etaplarının altyapı ve üstyapılarının yenilenerek tren trafiğine açıldığını anlatan Uraloğlu, 235 kilometrelik Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağ demiryolu hattında da çalışmaların iki etap halinde devam ettiğini aktardı.
"Hattın açılması bölge lojistiği için kritik bir dönüm noktasıdır"
Söz konusu hattı yarın hizmete açacaklarını vurgulayan Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: