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Malatya'da feci olay: Öz oğlunu turşu kavanozu ile ağır yaraladı

Malatya’da tartıştığı babası tarafından cam turşu kavanozu ile darp edilen genç ağır yaralandı. Çok fazla kan kaybeden genç, ihbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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Haber Merkezi İHA
Malatya haberleri: Öz oğlunu turşu kavanozu ile ağır yaraladı
Polis ekipleri olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Malatya'daki olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Hisarım Sokak’ta bulunan bir apartmanın birinci katında ailesiyle birlikte yaşayan 18 yaşındaki M.O. ile babası V.O. arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İHA

Baba V.O. kavgada müştemilatta bulunan cam turşu kavanozu ile oğlu V.O.’yu karın bölgesinde yaraladı.

İHA

Çok fazla kan kaybeden M.O. ihbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

M.O.’nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu olayda, baba V.O. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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