Malatya İl Sağlık Müdürlüğünden bulanık akan kaynak suyuna ilişkin açıklama: Sağlık hizmetleri aksatılmadan sunuldu

Malatya İl Sağlık Müdürü Erhan Berk
Malatya İl Sağlık Müdürü Erhan Berk, İl Sağlık Müdürlüğü geçici hizmet binasında düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte bugün kadar sağlık alanında yapılan hizmetleri anlattı.
'Haftanın 7 günü inceleme yapılıyor'
Musluk sularının bulanık akma sebebinin depolarda biriken tortu ve çamur olduğunu anlatan Berk, binalarda ve iş yerlerindeki depoların temizlenmesi gerektiğini ifade etti.
3 Temmuz itibarıyla hastaneler sağlık hizmetlerini sunacak
Depremin ilk dakikasından itibaren sağlık hizmetleri olarak sahada bulunduklarına değinen Berk, 3 Temmuz itibarıyla hastanelerin 6 Şubat depremleri öncesi sağlık hizmetlerini sunmaya başlayacağını kaydetti.
Berk, depremde sürecinde hastanelerde hizmet sıkıntısı yaşanmadığını aktararak, şunları kaydetti: