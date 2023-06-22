Malatya İl Sağlık Müdürlüğünden bulanık akan kaynak suyuna ilişkin açıklama: Sağlık hizmetleri aksatılmadan sunuldu

Depremin ilk gününden beri klor ölçümü olarak dün itibarıyla 11 bin 582 uç noktadan ve kaynaktan numune klor ölçümümüz oldu. Haftanın 7 günü esasıyla çevre sağlığı ekibimiz bu işi takip ediyor. Mikrobiyolojik olarak da 2 bin 763 takip yaptık. Mikrobiyolojik, partikül ya da klor ölçümü olarak suyun kaynağında herhangi bir problemimiz yok"